Tamaulipas

Choque deja cinco lesionados sobre carretera Victoria-Matamoros

Aparentemente la conductora responsable provocó el accidente al evadir una señal de alto, lo que culminó con cuantiosos daños materiales

Al menos cinco personas lesionadas fue el saldo de un fuerte choque reportado este jueves sobre la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del kilómetro 15.

Estos hechos se registraron en el punto conocido como la joroba de Güemez, donde agentes de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil de Ciudad Victoria arribaron para atender a las personas lesionadas.

De acuerdo con las autoridades, la conductora de la camioneta no respetó una señal de alto al tomar un retorno, lo que provocó este fuerte choque.

Ambas unidades involucradas resultaron dañadas y ocupando los carriles del sentido contrario, lo que provocó que la circulación de la zona quedara parcialmente obstruida.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, ninguna de las personas requirió traslado hospitalario.


