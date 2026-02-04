Podcast
lineas_metro_nuevo_leon_272706cdf1
Nuevo León

Resalta Samuel García nuevas líneas del metro como 'obra maestra'

El gobernador pidió paciencia ante la construcción de las obras, porque se maneja de manera intensiva en distintos puntos de la línea

  • 04
  • Febrero
    2026

El gobernador Samuel García calificó este miércoles, como una "obra maestra de la ingeniería", los avances registrados en las obras de la línea 4 y 6 del metro.

Durante la Mesa del Metro, el mandatario estatal afirmó que la la construcción de esta obra el Gobierno está haciendo posible lo imposible, al referirse en la colocación del cruce especial de la Línea 6 sobre la Línea 1.

samuel-garcia-lineas-metro.jpg

“Este fin de semana tuvimos uno de los grandes hitos en la construcción de las nuevas líneas del metro: la colocación del cruce especial de la Línea 6 del metro sobre la Línea 1, que es una obra maestra de la ingeniería única en su tipo" expresó García Sepúlveda.

samuel-garcia-lineas-metro.jpg

Así mismo, mencionó que el Gobierno del Estado trabaja de manera intensiva en los distintos puntos de la línea, por lo que pidió paciencia en su construcción.

“Hoy seguimos trabajando en la Mesa de Trabajo del Metro. Vamos en tiempo y forma. Paciencia, valdrá la pena" puntualizó.

 


