Nuevo León

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en NL este febrero?

Nuevo León activó módulos especiales de vacunación contra el sarampión ante el aumento de riesgos, con brigadas en varios municipios del estado

  • 04
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Salud de Nuevo León lanzó un llamado urgente a la población para reforzar la vacunación contra el sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa, mediante la instalación de módulos especiales en distintos municipios del estado.

Las autoridades recordaron que, además de estas brigadas, la vacuna puede solicitarse de forma gratuita en el Centro de Salud más cercano, subrayando que “las vacunas salvan vidas”.

Módulos de vacunación por municipio

La Secretaría de Salud informó que las brigadas aplican vacunas contra sarampión, influenza y neumococo, además de completar esquemas pendientes, en los siguientes municipios:

Monterrey

Soriana Hiper Cumbres, Alejandro de Rodas 3102
5 y 6 de febrero, 09:00 a 14:00 horas

CSU Nueva Morelos
7 de febrero, 09:00 a 14:00 horas

Parroquia Natividad del Señor
7 de febrero, 09:00 a 14:00 horas / 8 de febrero, 09:00 a 12:30 horas

San Nicolás

Soriana Santo Domingo
5 y 6 de febrero, 09:30 a 14:00 horas

Escobedo

UNEME Escobedo
4 al 6 de febrero, 10:00 a 14:30 horas

Estación Metrorrey Sendero
4 al 6 de febrero, 09:30 a 14:00 horas

García

Cancha de Futbol Revolución
5 de febrero, 10:00 a 13:30 horas

Primaria Teresa Villarreal
6 de febrero, 10:00 a 13:30 horas

Apodaca

HEB Concordia
6 de febrero, 09:00 a 13:00 horas

Guadalupe

HEB Acapulco
4 al 6 de febrero, 09:00 a 13:30 horas

HEB Benito Juárez
4 y 5 de febrero, 09:00 a 14:00 horas

Metro Exposición
5 de febrero, 09:00 a 13:00 horas

Pesquería

OXXO Valle Floresta
6 de febrero, 09:30 a 13:30 horas

Jardín de Niños Rolando Guzmán
6 de febrero, 09:00 a 11:00 horas

Para obtener más información de módulos de otros municipios del Estado, haz click aquí: 

Centro de Salud más cercano

Grupos con mayor número de casos

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los grupos de edad más afectados por el sarampión son los niños de 1 a 4 años, seguidos de menores de 5 a 9 años, así como adultos jóvenes de entre 25 y 29 años.

Por ello, se aplican esquemas especiales de vacunación para niños de 6 a 11 meses, menores de 9 años, adolescentes y adultos hasta los 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.

El sarampión es una enfermedad más contagiosa que el covid-19, el SARS o la influenza, especialmente en espacios cerrados.

El virus se transmite principalmente por vía respiratoria, a través de las gotitas que se expulsan al hablar, respirar o estornudar.

Síntomas y riesgos para la salud

El sarampión inicia con malestar general, fiebre, congestión nasal, tos y conjuntivitis. Posteriormente, aparecen manchas en la boca y un exantema maculopapular, caracterizado por ronchas que comienzan en la cabeza y se extienden al resto del cuerpo.

Entre las complicaciones graves se encuentran diarrea, neumonía, inflamación del cerebro, secuelas neurológicas, ceguera y desnutrición, principalmente en niños.

El periodo de incubación del virus es de 7 a 14 días. Una persona puede contagiar desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del exantema.

Las autoridades enfatizaron que una persona susceptible es aquella que no cuenta con esquemas completos de vacunación.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacuna contra el sarampión es gratuita, segura y fundamental para evitar brotes, con la meta de alcanzar cero casos en 2026.

 


