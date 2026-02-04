Podcast
Nuevo León

Descartan que implicado en Préstamo Feliz tenga amparo definitivo

La Fiscalía reiteró que el caso continúa en proceso y que se mantienen las acciones legales correspondientes para garantizar justicia a las víctimas

  • 04
  • Febrero
    2026

El Fiscal General de Nuevo León, Javier Flores Saldivar, informó que uno de los implicados en el caso de Préstamo Feliz no cuenta con un amparo definitivo que frene las acciones legales en su contra.

Flores Saldivar explicó en entrevista que el implicado identificado como Sergio "N" promovió un incidente de suspensión dentro de un juicio de amparo; sin embargo, debido a que este fue tramitado en Tabasco, el procedimiento en su contra no corresponde a otra entidad que no sea Nuevo León.

Por tal motivo, tanto la Fiscalía de NL como la asesoría victimológica están cuestionando esta medida, ya que hasta el momento solo existe una suspensión provisional y no se ha concedido ningún amparo definitivo que impida el avance de la investigación. 

La Fiscalía reiteró que el caso continúa en proceso y que se mantienen las acciones legales correspondientes para garantizar justicia a las víctimas afectadas por este esquema financiero.

Acusaciones de fraude

El periódico El Horizonte publicó en mayo del 2025 que el trasfondo de este proceso judicial se remonta a mayo del 2025, cuando dos fondos de inversión internacionales promovieron una demanda de concurso mercantil contra la financiera.  

Dinero

Los acreedores denuncian que Préstamo Feliz, fundada en 2016 por Eduardo García Alanís, padre de Fernando García Sada, captó recursos significativos para su operación de créditos de nómina, pero ha incumplido sistemáticamente con la devolución del capital y el pago de rendimientos. 

El monto del fraude se estima en $177 millones de pesos.

Detenidos, liberados y buscados

La captura de Sergio de Jesús "N" fue ejecutada por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en la colonia Los Callejones, en San Pedro, el 3 de enero, el mismo día que fue arrestado Fernando García Sada, dueño de la Sofom, quien recuperó su libertad tras una audiencia celebrada el pasado 5 de enero debido a que el imputado argumentó haber cedido previamente sus acciones de la empresa a Sergio de Jesús "N". 

La Fiscalía General de Justicia continúa con la búsqueda de otros cuatro sospechosos, quienes tendrían órdenes de aprehensión vigentes desde finales de 2025.  

Hasta el momento, el único procesado es el director de la financiera, identificado como Sergio de Jesús "N", de 49 años.  

Un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de administración fraudulenta, imponiéndole la medida de prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social de Nuevo León.  

Se presume que se trata de socios y personal administrativo de alto nivel dentro de la firma. 

La investigación complementaria se extenderá durante los próximos cuatro meses.

Con información de elhorizonte.mx


Comentarios

Etiquetas:
