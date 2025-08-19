Cerrar X
nl_waldo_fernandez_660c2b0b46
Nuevo León

Hace Waldo Fernández llamado para prevenir inversiones riesgosas

El senador urgió a las autoridades a informar sobre financieras fraudulentas tras pérdidas millonarias que afectaron a cientos de familias

  • 19
  • Agosto
    2025

Ante los recientes fraudes cometidos contra familias de Nuevo León por parte de  financieras, el senador Waldo Fernández hizo un llamado a las autoridades estatales para que emitan información clara y oportuna que permita a la población prevenir este tipo de delitos.

De acuerdo con información publicada por El Horizonte, en los últimos tres años se han registrado por lo menos cuatro casos de gran magnitud, que en conjunto representan un quebranto superior a los $4,000 millones de pesos, afectando a cientos de inversionistas.

Fernández subrayó la necesidad de que las autoridades asuman un papel activo en la prevención y difusión de alertas financieras, a fin de que las y los ciudadanos cuenten con herramientas para identificar riesgos y evitar caer en engaños.

“Es urgente que las instituciones estatales generen campañas de información y advertencias claras sobre estas empresas fraudulentas. Muchas veces la población no tiene claro cuáles son los comportamientos y prácticas riesgosas o inusuales de este tipo de instituciones. Ni cómo o cuándo denunciar”, señaló el senador.

Además, reiteró su compromiso de dar seguimiento al tema desde el senado de la República, con el objetivo de que exista una mayor coordinación entre autoridades federales y estatales para frenar estos esquemas de fraude en Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_4a9a63c421
Pide gobernador al Consejo NL apoyar 'Ponte Mundial'
EH_UNA_FOTO_50_cf618605e8
Silvano Aureoles no se presenta a su audiencia
6181ee12_44cd_490f_a2a5_a5b3aac106bd_6e9d45dfd1
Designa Consejo Nuevo León a Andrés Garza como nuevo titular
publicidad

Últimas Noticias

AP_25232238356752_a3b7ae83ae
Huracán Erin gana fuerza mientras avanza por la costa este de EUA
EH_UNA_FOTO_51_25f57c6fba
Presenta ASE 10 denuncias más en contra de funcionarios públicos
EH_UNA_FOTO_c2453ad349
PAN de Coahuila se ampara la contra Ley Espía 
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
nl_abrahm_vargas_metrorrey_obras_f7dd445c37
Ante el regreso a clases reabrirán los carriles exprés
publicidad
×