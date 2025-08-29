Hacienda ratifica como sostenible la deuda de Nuevo León

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que el nivel de endeudamiento del Gobierno de Nuevo León continúa siendo sostenible, de acuerdo con el reporte del segundo trimestre de 2025, publicado este jueves 28 de agosto.

Con esta evaluación, Nuevo León suma cuatro años consecutivos con semáforo en color verde dentro del Sistema de Alertas de Hacienda, lo que refleja una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas.

El informe indica que la deuda del estado se mantiene en niveles equivalentes a sus Ingresos de Libre Disposición (ILD), permitiendo la ratificación de la calificación de “Sostenible”.

Entre los principales indicadores financieros, destacan:

Servicio de la Deuda: Mejoró de 11.6% a 11%, lo que significa una mayor capacidad del estado para cubrir sus compromisos financieros.

Mejoró de 11.6% a 11%, lo que significa una mayor capacidad del estado para cubrir sus compromisos financieros. Obligaciones de Corto Plazo: Disminuyeron de 4.6% a 2.4%, lo que refleja una mejor disponibilidad financiera para atender obligaciones en plazos menores a 12 meses.

Este desempeño contrasta notablemente con el panorama de 2015, cuando la deuda estatal representaba el 140.2% de los ILD, según la misma metodología, lo que colocó a Nuevo León en el nivel de “En observación”, con semáforo amarillo.

