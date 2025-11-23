Cerrar X
d99ee29a_363e_4af8_9ac7_33a1cd5ff603_6a58478008
Nuevo León

Hallan a hombre asesinado en Terranova Residencial, Juárez

Un hombre de aproximadamente 45 años fue encontrado asesinado en la colonia Terranova Residencial, en el municipio de Juárez

  • 23
  • Noviembre
    2025

El cuerpo de un hombre fue encontrado maniatado y con al menos un impacto de bala en la colonia Terranova Residencial, en Juárez.

La víctima, de aproximadamente 45 años de edad, se halló boca abajo sobre la calle Sierra Negra, en el cruce con Lagunas de Monte Bello.

Trascendió que el cuerpo tenía amarrados los pies y brazos.

Así mismo, en las inmediaciones se localizó una manta con un presunto mensaje de la delincuencia organizada.

La identidad del hombre no fue precisada en el lugar, sin embargo, extraoficialmente se dijo que vestía una playera roja, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos.

El hallazgo fue reportado durante la mañana del domingo, y provocó un despliegue de elementos de la Fiscalía, la Policía municipal, y el Ejército Mexicano.

Como parte de las indagatorias, la autoridad investiga si el asesinato está relacionado con un ataque armado ocurrido horas antes en la colonia Vistas del Río, sector contiguo a donde se encontró el cuerpo.

Durante el atentado, ocurrido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, dos hombres resultaron heridos de bala sin que se reportara su fallecimiento.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_1524_49906ea15c
Agua y Drenaje Monterrey participa en Convención ANEAS 2025
60062002_447f_40d5_86b3_5beba46711c2_ef26f2b1db
Congreso turna a comisión el Paquete Fiscal 2026
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T122639_591_444b0dd6de
Proponen legítima defensa por violencia de género
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T130046_522_b5ca272bfe
Tom Cruise felicita a Iñárritu por aniversario de 'Amores Perros'
IMG_1524_49906ea15c
Agua y Drenaje Monterrey participa en Convención ANEAS 2025
JSB_7487_scaled_e943241a8d
México autoriza salidas e ingresos militares para ejercicios 2025
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
publicidad
×