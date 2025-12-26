Hallan a hombre sin vida en Central de Autobuses de Monterrey

La madrugada de este viernes se registró un hecho que causó alarma entre viajeros y trabajadores, luego de que un hombre fuera encontrado sin vida al interior de la Central de Autobuses de Monterrey.

El hallazgo ocurrió poco después de la medianoche en los sanitarios ubicados cerca del área de comedores del inmueble localizado sobre la avenida Colón, en el centro de la ciudad, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron usuarios del lugar quienes dieron aviso a las autoridades al notar que un hombre permanecía inconsciente dentro del baño.

Al arribo de paramédicos, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La víctima, de entre 45 y 50 años de edad aproximadamente, no portaba identificación oficial, por lo que hasta el momento permanece en calidad de no identificado.

Se espera que en las próximas horas algún familiar acuda al Servicio Médico Forense para el reconocimiento del cuerpo.

Personal de la central señaló que el hombre no era empleado del sitio, por lo que se presume que se trataba de un usuario o una persona en tránsito.

En el lugar fue localizado un trozo de vidrio, el cual podría estar relacionado con las lesiones que presentaba el fallecido.

Dicho objeto fue asegurado por agentes ministeriales como parte de la investigación.

Elementos de la Policía de Monterrey acordonaron el área para facilitar las labores de los peritos, mientras que agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciaron las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa de muerte, por lo que todas las líneas de investigación permanecen abiertas en espera de los resultados de la autopsia.

A pesar del operativo, la Central de Autobuses de Monterrey continuó operando con normalidad, aunque el hecho generó inquietud entre los usuarios que se encontraban en el lugar durante la madrugada.

