Nuevo León

Denuncian presunto abuso policial tras incendio en San Nicolás

Vecinos denunciaron un presunto luego de un operativo realizado, el cual derivó en el incendio de una vivienda señalada como supuesto punto de venta de droga

  • 29
  • Diciembre
    2025

Vecinos de la calle Sonora, en el municipio de San Nicolás, denunciaron un presunto abuso de autoridad luego de un operativo realizado por policías municipales, el cual derivó en el incendio de una vivienda señalada como supuesto punto de venta de droga.

De acuerdo con los habitantes de la zona, los oficiales lanzaron bombas de humo contra la fachada del domicilio y realizaron detonaciones con armas de fuego para forzar el acceso al inmueble. 

Señalan además que, pese a la presencia de bomberos, los uniformados impidieron las labores de los cuerpos de auxilio mientras el fuego se propagaba.

Los vecinos afirmaron que los propietarios del domicilio, personas de la tercera edad, fueron despojados de su vivienda. 

Identificaron a Rosa Nelly, al señor José Luis, quien es invidente, y a un joven de nombre Noé, este último detenido en el lugar. 

Por su parte, la versión oficial de las autoridades municipales señala que los elementos acudieron al domicilio tras recibir un reporte y que, al arribar, fueron agredidos con piedras por varios masculinos, quienes presuntamente se encontraban bajo los influjos de drogas. 

Las autoridades aseguraron que los habitantes provocaron el incendio al interior del inmueble.

Añadieron que los ocupantes se negaron a recibir ayuda para salir, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de Protección Civil para controlar el incendio. 

Indicaron que un masculino fue detenido, señalado como el presunto iniciador del fuego, mientras que dos personas más huyeron por los techos, sin que se lograra su captura.

La situación escaló cuando un grupo de vecinos bloqueó la avenida Juan Pablo II, exigiendo la presencia del alcalde municipal y una intervención inmediata, al señalar que José Luis y Rosa Nelly quedaron sin hogar tras los hechos.

Hasta el momento, el caso continúa generando inconformidad entre los habitantes del sector, quienes demandan una investigación para esclarecer lo ocurrido.


