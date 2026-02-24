¿Peligra amistoso México vs Portugal por violencia?

¿Adiós a la visita de Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca?

Cristiano Ronaldo es sin duda uno de los mejores jugadores de la historia del futbol, y su presencia en el amistoso en el partido para la reinauguración del Estadio Azteca puede peligrar.

Esto debido a que este martes la Federación Portuguesa de Fútbol informó que se encuentra “monitoreando de cerca la delicada situación que se desarrolla actualmente en México” tras la muerte a manos del Ejército mexicano del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, "El Mencho".

En el comunicado, la federación portuguesa señaló sentirse honrada por la invitación para ser la selección que enfrente a México en la reapertura del estadio, pero advirtió que “la reciente evolución de los acontecimientos requiere una evaluación continua de las condiciones” que encontrará la selección nacional y su delegación.

En este sentido, aseguró que se seguirán las recomendaciones del gobierno de Portugal y que mantendrá un contacto estrecho con la Federación Mexicana de Futbol.

“Cualquier decisión se tomará como resultado de un monitoreo continuo, en estrecha coordinación con el gobierno y en consonancia con la Federación Mexicana de Fútbol, una entidad con la que la Federación Portuguesa de Fútbol mantiene excelentes relaciones institucionales y un contacto regular”, dijeron los portugueses.

“La Federación Portuguesa de Fútbol subraya que la seguridad de los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados es una prioridad absoluta, y este es el principal criterio para todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido”, añadió la federación.

El partido amistoso entre México y Portugal está programado para el 28 de marzo y será el primero en el renovado "Coloso de Santa Úrsula".

Este, además, será el penúltimo juego de preparación para el Tri previo al Mundial, pues tres días después, el 31 de marzo, la selección nacional se medirá a Bélgica.

El amistoso sigue en pie... de momento

El anuncio de la federación lusa llevó a que se desataran múltiples especulaciones que llevaron a poner en duda la realización de dicho partido.

Ante estos rumores, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aclaró que todo se mantiene conforme a lo planeado, sin adentrarse demasiado.

"Hasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios".

"La Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo", se puede leer en el documento publicado en sus redes sociales.

Comentarios