Nuevo León

Hallan cuerpo de mujer arrastrada por río en Guadalupe

La mujer de la tercera edad fue arrastrada por la corriente en La Estanzuela luego de regresar a su vehículo por su celular

El director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos Cavazos, informó la localización del cuerpo de una mujer en la corriente del río, a la altura del Parque Tolteca, en Guadalupe.

Aparentemente se trata de la femenina de la tercera edad que fue reportada como desaparecida tras ser arrastrada por la corriente del agua acrentada por las fuertes lluvias registradas en la entidad, durante la noche de este miércoles.

Tras retomar las labores de búsqueda, personal de Protección Civil de nivel Estatal y Municipal, se dieron a la tarea de realizar el kilométrico recorrido con el fin de encontrar a la posible víctima de las estas condiciones climatológicas.

El titular de PCNL detalló que el cuerpo contaba con las características físicas similares a las de la mujer como el corte de cabello, así como la vestimenta y los aretes que portaba durante su desaparición. 

En tanto, el director de Protección Civil Municipal, Fernando Escobedo, informó el cuerpo fue encontrado atorado entre las ramas de un árbol cercano a la corriente. 

 


