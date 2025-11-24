Hallan serpiente pitón dentro cajuela de automóvil en Zuazua

Una serpiente pitón fue localizada dentro de la cajuela de un automóvil en el municipio de Zuazua, generando sorpresa entre los habitantes de la zona.

El hallazgo ocurrió sobre la avenida Real de Palmas, a la altura de la colonia del mismo nombre.

Según autoridades, una persona se percató de la presencia del reptil en la parte trasera del vehículo, justo debajo de la cajuela, y de inmediato alertó a la conductora.

La mujer, sorprendida por la situación, solicitó el apoyo de protección civil Municipal.

Personal de la corporación acudió al sitio y logró retirar al animal del interior del automóvil.

Posteriormente, arribó personal de Parques y Vida Silvestre, quienes se hicieron cargo del resguardo y traslado de la serpiente.

Hasta el momento permanece desconocido cómo llegó la pitón al vehículo, pues la conductora afirmó no tener conocimiento de su presencia.

