Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_2_a021eb8601
Nuevo León

Hallan serpiente pitón dentro cajuela de automóvil en Zuazua

Hasta el momento permanece desconocido cómo llegó la pitón al vehículo, pues la conductora afirmó no tener conocimiento de su presencia.

  • 24
  • Noviembre
    2025

Una serpiente pitón fue localizada dentro de la cajuela de un automóvil en el municipio de Zuazua, generando sorpresa entre los habitantes de la zona.

El hallazgo ocurrió sobre la avenida Real de Palmas, a la altura de la colonia del mismo nombre.

Según autoridades, una persona se percató de la presencia del reptil en la parte trasera del vehículo, justo debajo de la cajuela, y de inmediato alertó a la conductora.

La mujer, sorprendida por la situación, solicitó el apoyo de protección civil Municipal.

Personal de la corporación acudió al sitio y logró retirar al animal del interior del automóvil.

Posteriormente, arribó personal de Parques y Vida Silvestre, quienes se hicieron cargo del resguardo y traslado de la serpiente.

Hasta el momento permanece desconocido cómo llegó la pitón al vehículo, pues la conductora afirmó no tener conocimiento de su presencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

9f2d9bdd_2daf_4756_9455_4c5171b9ad15_463b84d6c8
Circulación normal en la Monterrey–Matamoros sin bloqueos
2_37df4b522e
Escobedo agregará carriles a la carretera a Laredo
EH_CONTEXTO_2025_11_18_T182648_313_80ed7c60f9
Largas filas en aduanas de Reynosa generan quejas ciudadanas
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_inflacion_05bd0b8f6f
Se ubica inflación en 3.61%; influye alza en electricidad
Whats_App_Image_2025_11_25_at_1_36_29_AM_9fe4222845
Depurarán expedientes en Tribunal de Justicia
inter_trump_d7569a339e
Cae la aprobación de Trump por su gestión económica
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
Whats_App_Image_2025_11_22_at_6_18_50_PM_e5755158aa
Mexico Opera Studio retrata la realidad migrante con obra
publicidad
×