Estado implementará exámenes preventivos para licencias de manejo

El secretario de Finanzas del gobierno del estado, Carlos Iran Ramírez González, anunció que la Ley de Movilidad de Tamaulipas incluirá la realización de un examen cada cinco años para las y los automovilistas que posean una licencia permanente de manejo. Esta medida busca garantizar que los conductores mantengan las capacidades necesarias para conducir, considerando que la vista y habilidades pueden deteriorarse con el tiempo.

“Existe esta misma modalidad a nivel federal, por lo que se propone implementar esta cuestión, aunque no esté dentro del paquete económico del 2026, sino dentro de las cuestiones de tránsito y vialidad”, explicó Ramírez González.

El costo del examen preventivo se estima entre 5 y 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 565.70 y 1,131.70 pesos. “Es necesario realizarlo para que todas y todos los tamaulipecos que andan en las calles y carreteras manejando, conduzcan con responsabilidad”, agregó el secretario.

“De esta manera se contempla cada cinco años una revisión, un examen a las y los ciudadanos que tienen esta licencia permanente; si no se cumple con ese procedimiento, se pierde la continuidad”, dijo el funcionario estatal.

Además, a partir de enero de 2026, se implementará la licencia temporal de dos años, cuyo costo será de 10 UMAS, equivalentes a 1,131.40 pesos.

