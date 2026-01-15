Podcast
Nuevo León

Honra a Mariano Escobedo con billete de lotería

Escobedo y Lotería Nacional develaron el billete del Sorteo Mayor No. 4001, emitido para conmemorar el Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo

  • 15
  • Enero
    2026

En un acto que fusiona la historia patria con la tradición nacional, el Municipio de Escobedo y la Lotería Nacional develaron este jueves el billete del Sorteo Mayor No. 4001, emitido para conmemorar el Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo.

“El Sorteo Mayor No. 4001 se realizará el martes 10 de febrero del presente año en las instalaciones del Teatro Digital Fidel Velázquez en el municipio de Escobedo, con un Premio Mayor que asciende a 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos y se distribuirán 3, 600, 000 millones de cachitos”, se lee en el comunicado.

Desde la capital del país, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, y la Directora General de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron la presentación de esta edición especial.

Por su parte, el edil Andrés Mijes señaló que el pensamiento del General Escobedo sigue vigente y se refleja en el trabajo diario de la ciudadanía y en el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

Mijes enfatizó que el patriotismo real reside en el cumplimiento del deber de cada ciudadano.

“Mariano Escobedo nos dejó una lección muy clara, muy vigente: la transformación y la soberanía no necesitan grandes títulos ni apellidos. Lo que realmente cuenta es que cada uno haga bien lo que le toca, como el estudiante estudia con disciplina, el policía cuida con firmeza y respeto, el médico sana, el empresario impulsa la economía y los vecinos respetan la ley y cuidan su comunidad, eso es patriotismo real”, señaló el edil. 

Durante la ceremonia, Salomón destacó que este billete es un reconocimiento a la trayectoria del héroe nacional, quien antepuso la legalidad y las instituciones sobre cualquier ambición personal.

"Reafirmamos que México es una nación que honra su historia y entiende que la memoria asumida con responsabilidad pública fortalece el presente", subrayó la funcionaria federal.

Escobedo será sede del sorteo

En un hecho inédito, el sorteo no se llevará a cabo en la Ciudad de México, sino en territorio neoleonés. 

El Sorteo Mayor No. 4001 informaron que se realizará el próximo martes 10 de febrero en las instalaciones del Teatro Digital Fidel Velázquez, en el municipio de Escobedo.


