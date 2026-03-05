Gobierno arranca construcción de 1,200 canchas rumbo al Mundial

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, anunció que el Gobierno federal comenzó la construcción de nuevas canchas de fútbol en distintas regiones del país como parte de un programa de infraestructura deportiva que contempla 1,200 espacios.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, la funcionaria explicó que el proyecto se desarrollará en 29 entidades del país y forma parte de una estrategia para fomentar el deporte comunitario rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Arranca construcción en 23 estados

Vega Rangel informó que ya iniciaron los trabajos en 265 canchas distribuidas en 23 estados y 114 municipios.

“La noticia que queremos dar hoy es que ya iniciamos la construcción de 265 canchas en 23 entidades y 114 municipios”, señaló.

Detalló que únicamente faltan cinco estados por comenzar las obras, lo cual dependerá de la coordinación con autoridades municipales para definir los predios donde se desarrollarán los proyectos.

800 canchas nuevas y 400 rehabilitadas

El programa contempla la construcción de 800 canchas completamente nuevas y la rehabilitación de otras 400 que ya existen, pero que actualmente presentan deterioro o requieren mejoras.

“Tenemos la propuesta de mil 200 canchas en 29 entidades del país. De estas, 800 canchas son totalmente nuevas y 400 son de rehabilitación”, explicó la titular de Sedatu.

En el caso de los espacios que serán restaurados, se realizarán trabajos de mantenimiento, colocación de luminarias, cercado perimetral y otras adecuaciones para mejorar su uso por parte de la comunidad.

Las autoridades también definieron distintos modelos de canchas de acuerdo con el espacio disponible y las necesidades de cada región.

El programa incluye principalmente canchas de fútbol cinco, además de algunos espacios de mayor tamaño.

“Las rehabilitaciones contemplan 689 canchas de fútbol 5, 82 de fútbol 7 y 29 de fútbol 11, una por cada entidad”, detalló Vega Rangel.

Para garantizar la viabilidad del proyecto, Sedatu realizó visitas de campo y estudios técnicos antes de autorizar la construcción en cada sitio.

“Se hicieron visitas para garantizar que fueran áreas susceptibles de construcción, que no fueran inundables y que tuvieran regularizada la propiedad”, explicó la funcionaria.

Además, la planeación técnica contó con el respaldo de especialistas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quienes participaron en la definición de dimensiones, materiales y características de las instalaciones.

“Los expertos en el tamaño, en la forma y en el material son los compañeros de la CONADE”, señaló.

Entregas previstas para mayo

El calendario de obra establece que durante marzo comenzará la construcción del resto de las canchas nuevas, mientras que de forma paralela iniciará la rehabilitación de los espacios existentes.

Según Sedatu, el objetivo es que los trabajos se ejecuten con rapidez para comenzar la entrega de instalaciones en mayo.

“Son obras que se hacen muy rápido, por eso fuimos muy cuidadosos en la selección de los predios para que en mayo ya se esté haciendo una entrega masiva de canchas”, afirmó Vega Rangel.

Uno de los primeros proyectos se desarrolla en Los Cabos, donde la construcción se integró a un conjunto del programa Vivienda para el Bienestar, aprovechando la infraestructura urbana que ya se encuentra en desarrollo.

