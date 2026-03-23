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Presume Irak entrenamiento en Monterrey para playoff del Mundial

La selección de Irak ya entrena en Monterrey para disputar el repechaje rumbo al Mundial. El equipo llegó tras retrasos por guerra en Medio Oriente

  • 23
  • Marzo
    2026

La Selección de Irak ya se encuentra en Monterrey, donde disputará el repechaje rumbo al Mundial 2026.

El equipo asiático arribó la madrugada del domingo al Aeropuerto Internacional de Monterrey, luego de un viaje complicado por retrasos derivados de la tensión en Medio Oriente, particularmente entre Irán y Estados Unidos.

El itinerario original contemplaba su llegada el 20 de marzo, pero los contratiempos obligaron a modificar el traslado, que finalmente partió desde Ammán hasta el 21 de marzo.

Entrenan en San Pedro y se hospedan en zona exclusiva

Bajo la dirección del técnico Graham Arnold, el conjunto iraquí ya inició trabajos de preparación en el Colegio Irlandés, ubicado en la misma zona donde se concentra el plantel.

El equipo se hospeda en el Hilton Monterrey, en el municipio de San Pedro Garza García, donde afinan detalles de cara al duelo decisivo.

Duelo clave en el Gigante de Acero

El partido de repechaje se disputará el próximo 31 de marzo en el Estadio Monterrey, donde Irak enfrentará al ganador del cruce entre Bolivia y Surinam.

El vencedor obtendrá su lugar en el Grupo I del Mundial 2026, donde ya esperan selecciones de alto calibre como Francia, Senegal y Noruega.

Autoridades locales estiman una asistencia superior a 25 mil aficionados, con más de 15 mil boletos ya vendidos, lo que perfila el encuentro como uno de los eventos deportivos más relevantes del año en la ciudad.

Actualmente, Irak se ubica en el lugar 58 del ranking de la FIFA, por encima de selecciones como Sudáfrica, Arabia Saudita y Cabo Verde.

El plantel combina jugadores que militan en ligas europeas de menor perfil, en países como Noruega, Italia y Croacia, con futbolistas de su liga local.

En la convocatoria destacan nombres como Zidan Iqbal (Utrecht), Aymar Sher (Sarpsborg), Ali Al-Hammadi (Luton Town) y Marco Faraj (Venezia), quienes aportan experiencia en el fútbol europeo.

Cabe recordar que la última participación de Irak en una Copa del Mundo fue en México 86, donde quedó eliminado en fase de grupos.

Ahora, casi cuatro décadas después, el conjunto asiático busca volver al máximo escenario del fútbol.

 

 

 


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