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Tamaulipas

Se presentan aparatosos accidentes en carreteras de Tamaulipas

Los percances viales provocaron la movilización de autoridades para brindar auxilio a las personas que resultaron lesionadas

  • 24
  • Marzo
    2026

Un fuerte encontronazo donde participaron tres vehículos, en la Carretera Victoria-Padilla en el kilómetro 33 a la altura del puente del Río Corona, dejó como resultado una persona fallecida y varios lesionados. 

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes brindaron auxilio a los lesionados. 

Esta madrugada se registró  un aparatoso accidente en el kilómetro 9 de la Carretera Rumbo Nuevo, cuando el conductor de una pipa pierde el control al realizar una mala maniobra, se impacta con otra unidad y provoca una volcadura de la pipa que transportaba combustible, lo que inició el fuego derivando en una explosión.

El tramo carretero permaneció cerrada a la circulación vehicular, dejando como saldo dos personas lesionadas. 

Los conductores de unidades de carga y particulares, tomaron como vía alterna la carretera antigua a Tula para trasladarse al centro del estado o la zona fronteriza.


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