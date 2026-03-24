Se presentan aparatosos accidentes en carreteras de Tamaulipas

Un fuerte encontronazo donde participaron tres vehículos, en la Carretera Victoria-Padilla en el kilómetro 33 a la altura del puente del Río Corona, dejó como resultado una persona fallecida y varios lesionados.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes brindaron auxilio a los lesionados.

Esta madrugada se registró un aparatoso accidente en el kilómetro 9 de la Carretera Rumbo Nuevo, cuando el conductor de una pipa pierde el control al realizar una mala maniobra, se impacta con otra unidad y provoca una volcadura de la pipa que transportaba combustible, lo que inició el fuego derivando en una explosión.

El tramo carretero permaneció cerrada a la circulación vehicular, dejando como saldo dos personas lesionadas.

Los conductores de unidades de carga y particulares, tomaron como vía alterna la carretera antigua a Tula para trasladarse al centro del estado o la zona fronteriza.

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