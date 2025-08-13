Cerrar X
patrulla_atropello_policia_083f9e3d4b
Nuevo León

Huye a Veracruz policía de Fuerza Civil que atropelló a ciclista

El presunto responsable, que ya fue dado de baja de la corporación policiaca, está plenamente identificado y en proceso de búsqueda para su captura

  • 13
  • Agosto
    2025

La Fiscalía reveló que huyó a Veracruz el elemento de Fuerza Civil que provocó la muerte de un ciclista al atropellarlo sobre la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey.

El presunto responsable, -que ya fue dado de baja de la corporación-, está plenamente identificado y en proceso de búsqueda para su captura.

“Lo que se ha investigado hasta el momento es que era una persona encargada de la seguridad de los edificios.

“Sí está identificado y tenemos conocimiento de que en primera instancia se dirigía al estado de Veracruz, se están haciendo las pesquisas para dar con él”, dijo el fiscal Javier Flores.

La noche del domingo la víctima fue arrollada por una patrulla estatal a la altura de la colonia La Victoria.

El oficial que la conducía se dio a la fuga, una acción que, de acuerdo con el fiscal, agravaría su situación jurídica.

“Efectivamente huyó después de haber cometido el incidente, ya el hecho lo califica como una culpa grave”, dijo.

En ese sentido, Flores agregó que están en proceso de solicitar apoyo a las autoridades de Veracruz para dar con el ex elemento.

La víctima, José Miguel Ríos de aproximadamente 65 años, iba en su bicicleta con rumbo a su vivienda tras terminar su turno laboral en un supermercado.

Flores aseguró que la autoridad ha estado al pendiente de las necesidades de los deudos.

“Se tiene conocimiento también que la compañía de seguros y la propia Secretaría de Seguridad están atendiendo a los familiares de la víctima”, dijo sin dar más detalles.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_14_T124509_151_a6151a0afe
Detienen a coach de natación por presunto abuso sexual a menor
nl_mujere_lipo_800c1e484b
Confirma FGJNL que mujer murió por mal procedimiento quirúrgico
Whats_App_Image_2025_08_13_at_5_20_42_PM_7285062061
'Welcome to the World Cup': capacitan a policías para el Mundial
publicidad

Últimas Noticias

AP_25226623407146_eb69061469
Advierten fuertes lluvias por tormenta tropical Erin en el Caribe
8e82e5f6_5d84_4c3e_b23d_4d1414872374_b0a6537ff1
Tamaulipas iniciará clases con más de 1 millón de alumnos
ec22d24e_9491_42cd_bc46_a93fc9cc8cce_b88dec09bf
Saltillo busca consolidarse como subsede del Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×