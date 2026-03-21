Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
1774131546936_162930313_1_7270bb8e1a
Nuevo León

Reconoce Juárez a ciudadanos distinguidos del municipio

En los actos oficiales se entregó la medalla “Benito Juárez: “Benemérito de las Américas”, para distinguir a 10 ciudadanos por sus aportaciones a la comunidad

  • 21
  • Marzo
    2026

En una jornada marcada por el reconocimiento al mérito civil y la vigencia del pensamiento juarista, el Gobierno Municipal de Juárez, encabezado por el alcalde Félix Arratia Cruz, conmemoró el 220 aniversario del natalicio de Benito Pablo Juárez García.

Durante los actos oficiales, que incluyeron una Guardia de Honor y una Sesión Solemne de Cabildo, se realizó la entrega de la Medalla “Benito Juárez: “Benemérito de las Américas” edición 2026, galardón que distinguió a 10 ciudadanos por sus aportaciones excepcionales a la comunidad.

Un legado que trasciende

Ante la presencia de figuras clave como la magistrada Paola González, diputados federales y la presidenta del DIF, Mónica Oyervides, el alcalde Arratia Cruz invitó a los asistentes a ver al "Benemérito" no como una figura estática de la historia, sino como un referente de resiliencia humana.

1774131546936_162936176-1.jpg

“Si dejamos de pensar en Benito Juárez como una estatua y lo vemos como lo que fue, encontramos a un niño que enfrentó dificultades desde muy temprano… decidió qué hacer con lo que le tocó vivir, prepararse, servir y pensar primero en los demás”, expresó el edil.

El rostro del esfuerzo juarense

La sesión solemne fue el escenario para reconocer a los ciudadanos que destacan en ámbitos cívicos, académicos, deportivos y ambientales. Los recipiendarios de la medalla este año fueron:

  • Ciencia y Academia: Norma Nayeli Benita Vizcaíno, Rogelio Ceniceros López.

  • Deporte y juventud: Vanessa Monserrat Rojas Carrizales, Luis Gabriel Sáenz Contreras, Valeria García Villasana.

  • Emprendimiento y sociedad: Sergio Ríos González, Carlos Olaff González Flores, Lesslie González Vargas, María Fernanda García Sixtos y Jesús Alejandro García Torres.

Reconocimiento especial al "héroe sin capa"

Un momento de especial emotividad fue el reconocimiento a Hugo Noé Ezequiel Ramos Loredo, conocido como "El héroe sin capa". El alcalde y la presidenta del DIF entregaron un estímulo económico a Ramos Loredo por su valiente intervención al controlar un incendio en un complejo municipal, acción que evitó una tragedia mayor.

1774131546936_162921316-1.jpg

Compromiso con el futuro

Arratia Cruz subrayó que su administración se basa en los pilares de orden y disciplina, los mismos que ve reflejados en los premiados.

“Esta presea no es el final, es un compromiso hacia el futuro... así como Benito Juárez nunca se rindió, nosotros tampoco vamos a rendirnos hasta tener el Juárez que merecemos”, concluyó.

Con este evento, el municipio reafirma su identidad y su visión de una comunidad participativa, inspirada en los valores de justicia y servicio que legó el expresidente de México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Flores_amarillas_9c7610062b
Por esto se regalan flores amarillas el 21 de marzo
harfuch_cancun_3b804348ab
Harfuch reporta 3,219 detenidos en Quintana Roo; bajan homicidios
cd115fec_1fdf_4d3a_8107_d308907c2358_b169f10f43
Reconoce Premio Vinculación 2026 a los mejores universitarios
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_22_at_2_48_16_PM_56b99c0f1a
Buscan nuevas oportunidades para Pymes del sector agroalimentario
nueva_caledonia_8184fbfa38
Nueva Caledonia llega a México por su pase al Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
publicidad

Más Vistas

record_recoleccion_rio_af32027bb6
Va Nuevo León por récord mundial de voluntarios limpiando el río
Casa_Karina_Barron_7735034b0b
Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta
nl_l4y6_2cc38fd2ca
Llevan Líneas 4 y 6 avance de 71%; abrirán 11 kms para el Mundial
publicidad
×