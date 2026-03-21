Reconoce Juárez a ciudadanos distinguidos del municipio

En una jornada marcada por el reconocimiento al mérito civil y la vigencia del pensamiento juarista, el Gobierno Municipal de Juárez, encabezado por el alcalde Félix Arratia Cruz, conmemoró el 220 aniversario del natalicio de Benito Pablo Juárez García. Durante los actos oficiales, que incluyeron una Guardia de Honor y una Sesión Solemne de Cabildo, se realizó la entrega de la Medalla “Benito Juárez: “Benemérito de las Américas” edición 2026, galardón que distinguió a 10 ciudadanos por sus aportaciones excepcionales a la comunidad. Un legado que trasciende Ante la presencia de figuras clave como la magistrada Paola González, diputados federales y la presidenta del DIF, Mónica Oyervides, el alcalde Arratia Cruz invitó a los asistentes a ver al "Benemérito" no como una figura estática de la historia, sino como un referente de resiliencia humana. “Si dejamos de pensar en Benito Juárez como una estatua y lo vemos como lo que fue, encontramos a un niño que enfrentó dificultades desde muy temprano… decidió qué hacer con lo que le tocó vivir, prepararse, servir y pensar primero en los demás”, expresó el edil.

El rostro del esfuerzo juarense

La sesión solemne fue el escenario para reconocer a los ciudadanos que destacan en ámbitos cívicos, académicos, deportivos y ambientales. Los recipiendarios de la medalla este año fueron:

Ciencia y Academia: Norma Nayeli Benita Vizcaíno, Rogelio Ceniceros López.

Deporte y juventud: Vanessa Monserrat Rojas Carrizales, Luis Gabriel Sáenz Contreras, Valeria García Villasana.

Emprendimiento y sociedad: Sergio Ríos González, Carlos Olaff González Flores, Lesslie González Vargas, María Fernanda García Sixtos y Jesús Alejandro García Torres.

Reconocimiento especial al "héroe sin capa"

Un momento de especial emotividad fue el reconocimiento a Hugo Noé Ezequiel Ramos Loredo, conocido como "El héroe sin capa". El alcalde y la presidenta del DIF entregaron un estímulo económico a Ramos Loredo por su valiente intervención al controlar un incendio en un complejo municipal, acción que evitó una tragedia mayor.

Compromiso con el futuro

Arratia Cruz subrayó que su administración se basa en los pilares de orden y disciplina, los mismos que ve reflejados en los premiados.