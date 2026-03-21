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Nuevo León

Con la llegada de la primavera, reabre Zona Splash de Fundidora

Este espacio ofrece chapoteaderos, albercas, juegos interactivos y zonas de descanso, además de servicios como baños, vestidores y puntos de hidratación.

  • 21
  • Marzo
    2026

Con la llegada de la primavera este 21 de marzo, el Parque Fundidora anunció la reapertura de su Zona Splash, un espacio acuático gratuito diseñado para el esparcimiento de niñas, niños y familias.

El cual ofrece chapoteaderos, albercas, juegos interactivos y zonas de descanso, además de servicios como baños, vestidores y puntos de hidratación.

 

Durante su primera temporada, la Zona Splash registró una alta afluencia al superar los 33,000 visitantes, consolidándose como una de las principales opciones para mitigar las altas temperaturas en la ciudad y fomentar la convivencia familiar.

Para esta nueva etapa, el espacio operará de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, manteniendo medidas de seguridad e higiene para garantizar una experiencia adecuada para todos los usuarios.

 

Con esta reapertura, el Parque Fundidora busca ofrecer espacios públicos accesibles y de calidad, fortaleciendo su papel como uno de los principales puntos de encuentro recreativo en Monterrey.


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