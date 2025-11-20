Cerrar X
REVO_2_033edb0260
Nuevo León

Implementa Monterrey operativo nocturno en Revolución

Este operativo estuvo supervisado por los secretarios de Administración, Marcelo Segovia Páez y de Servicios Públicos, Hugo Salinas Cerda

  • 20
  • Noviembre
    2025

Como parte de las labores para preservar en buenas condiciones la vialidad y buscando mejorar el entorno urbano, el municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, implementó un operativo de mantenimiento en la avenida Revolución.

En esta importante arteria se realizaron trabajos de bacheo, barrido manual, barrido mecánico, pintura de cordones y retiro de mogotes; todo en horario nocturno para no afectar la circulación.

Este operativo estuvo supervisado por los secretarios de Administración, Marcelo Segovia Páez y de Servicios Públicos, Hugo Salinas Cerda.

REVO 6.jpeg

Aproximadamente 60 personas de diversas delegaciones participaron en este operativo conjunto, en el que se barrieron de forma mecánica más de 20 kilómetros de la mencionada vía.

El gobierno de Monterrey realizó un llamado a la ciudadanía para participar en la preservación de los espacios públicos, en el marco de la Copa del Mundo del próximo año, en el que Nuevo León será sede.

REVO 4.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_autenticos_4311ee209d
¿Habrá otro Clásico Regio Estudiantil en la Final de la ONEFA?
Whats_App_Image_2025_11_21_at_12_59_42_AM_69d80a3142
Koke de la Parra y Jaime Guzmán van victoria en cierre de campaña
Whats_App_Image_2025_11_21_at_12_55_15_AM_1_ae134694f2
Emiliano Gamero, rejoneador mexicano, regresa a Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_empleo_7eb6b3d4a4
Se agudiza creación de empleo en Estados Unidos
finanzas_banxico_ad9cd77423
Prevén que tasa de interés en México cierre el año en 7%
finanzas_aduana_colombia_e58485d049
Se ubica aduana Colombia como una de las de mayor flujo comercial
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
publicidad
×