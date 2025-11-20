Implementa Monterrey operativo nocturno en Revolución

Como parte de las labores para preservar en buenas condiciones la vialidad y buscando mejorar el entorno urbano, el municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, implementó un operativo de mantenimiento en la avenida Revolución.

En esta importante arteria se realizaron trabajos de bacheo, barrido manual, barrido mecánico, pintura de cordones y retiro de mogotes; todo en horario nocturno para no afectar la circulación.

Este operativo estuvo supervisado por los secretarios de Administración, Marcelo Segovia Páez y de Servicios Públicos, Hugo Salinas Cerda.

Aproximadamente 60 personas de diversas delegaciones participaron en este operativo conjunto, en el que se barrieron de forma mecánica más de 20 kilómetros de la mencionada vía.

El gobierno de Monterrey realizó un llamado a la ciudadanía para participar en la preservación de los espacios públicos, en el marco de la Copa del Mundo del próximo año, en el que Nuevo León será sede.





Comentarios