Implementan NL y Federación brigadas contra plaga forestal

Ante la amenaza que representa el insecto descortezador para los pulmones naturales del estado, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, en coordinación con dependencias federales y municipales, oficializó una alianza estratégica para implementar un Plan de Saneamiento y Brigadas de intervención inmediata.

Raúl Lozano Caballero, titular de la dependencia estatal, encabezó una mesa de trabajo con representantes de la CONAFOR y la CONANP, donde se definieron los protocolos para frenar el avance de esta plaga.

El funcionario advirtió que se dará prioridad a la agilidad administrativa para rescatar los rodales de bosque afectados.

"La agilización de estos trámites no es un simple ajuste de oficina, es una medida de supervivencia. Un día de retraso en el trámite puede significar hectáreas de bosque perdidas", se advirtió durante la sesión de trabajo.

"En conjunto con la CONAFOR, estamos orientando al ciudadano y brindándole la certeza de una respuesta gubernamental ágil. Esta sinergia es fundamental para garantizar una reacción inmediata ante el aviso por parte de la ciudadanía sobre la posible presencia de plagas y enfermedades forestales", señaló Lozano.

El plan involucra directamente a los dueños de los predios, quienes recibirán orientación y capacitación para realizar diagnósticos individuales.

La estrategia contempla la participación de expertos de la academia, organizaciones civiles como Amigos de la Sierra y el Fondo Ambiental Metropolitano (FAMM), así como el apoyo técnico de la dirección del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

¿Cómo identificar la plaga?

Para fortalecer la detección temprana, el Estado lanzó un programa de orientación ciudadana. Se exhorta a habitantes y visitantes de las zonas serranas, particularmente en el municipio de Santiago, a reportar síntomas de infestación como copas de pinos en tonos amarillentos o rojizos y presencia de grumos de resina en los troncos.

