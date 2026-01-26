Implementan 'Operativo Carrusel' para personas vulnerables en NL

Autoridades de diversas corporaciones implementaron este lunes el "Operativo Carrusel" en distintos hospitales de la Zona Metropolitana.

Elementos de Protección Civil del Estado, DIF Nuevo León, Centro Regulador de Emergencias Médicas y la Secretaría de Igualdad e Inclusión entregaron alrededor de 272 cobijas y 120 litros de chocolate caliente a personas que se encontraban en hospitales como el Materno Infantil, Hospital Universitario, y Hospital General de Zona #21 del IMSS, el cual se extendió por el centro de Monterrey.

Durante la madrugada de este lunes, se registraron temperaturas cercanas a los 0° centígrados, derivado del frente frío 30 y 31.

Antes estas condiciones climatológicas, Protección Civil Nuevo León reafirma su compromiso de no dejar a nadie atrás durante esta temporada invernal. El Operativo Carrusel permanecerá activo mientras persistan las condiciones climáticas, para brindar no solo abrigo, sino acompañamiento humano y atención integral.

