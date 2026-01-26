Asistencia escolar supera 80% en secundarias pese a frente frío

Pese a las bajas temperaturas registradas en la entidad, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que las escuelas continúan operando con normalidad y que la asistencia escolar se mantuvo en niveles elevados, particularmente en el nivel de secundaria.

De acuerdo con el mandatario estatal, en las escuelas secundarias acudió poco más del 80 por ciento de los alumnos, mientras que en el nivel primaria se registró una asistencia menor, del 68 por ciento.

“Paso reporte: en escuelas secundarias asistieron el 81 por ciento de los alumnos y en escuelas primarias el 68 por ciento. Escuelas funcionando con normalidad. Mañana, si no hay sobresalto, seguimos igual”, compartió Samuel García a través de sus redes sociales alrededor de las 10 de la mañana.

El reporte se da luego de que, durante el fin de semana, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado informara que la asistencia a clases quedaría a decisión de los padres de familia, ante las condiciones climatológicas provocadas por el frente frío que afecta a la región.

Las autoridades estatales señalaron que para los próximos días se esperan temperaturas similares. De acuerdo con datos de Protección Civil de Nuevo León, para este martes se pronostican temperaturas mínimas de 1° centígrado y máximas de 13° centígrados; para el miércoles, mínimas de 4° y máximas de 18° centígrados; mientras que para el jueves se espera un ligero ascenso en la temperatura máxima, aunque la mínima continuaría cercana a un dígito.

