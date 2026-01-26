Guido Rodríguez regresa a LaLiga con Valencia CF

El Valencia CF anunció este lunes la incorporación del mediocampista argentino Guido Rodríguez, luego de alcanzar un acuerdo con el West Ham United para concretar su traspaso.

El club español no detalló la duración del contrato.

A sus 31 años, el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 regresa al futbol español tras una etapa breve en la Premier League, donde militó con el conjunto londinense.

Apuesta por experiencia y liderazgo

En un comunicado oficial, la entidad valencianista destacó que Rodríguez aportará “equilibrio, experiencia, personalidad y valor añadido” al centro del campo del equipo dirigido por Carlos Corberán, además de capacidad para colaborar tanto en labores defensivas como ofensivas.

El mediocentro suma más de 400 partidos en la élite, con pasos por River Plate, Defensa y Justicia, Club Tijuana, América y Real Betis, club con el que conquistó la Copa del Rey y se consolidó como uno de los volantes más fiables de LaLiga.

Paso reciente por Inglaterra

Cabe señalar que Rodríguez llegó libre al West Ham en el verano de 2024 y disputó 23 encuentros de Premier League en su primera campaña, con 1.155 minutos acumulados.

En la actual temporada, su participación fue más limitada, con apenas 177 minutos en todas las competiciones.

