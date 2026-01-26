Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
aerbh_de_81cb691803
Nuevo León

DIF Salinas Victoria refuerza apoyo ante bajas temperaturas

El DIF de Salinas Victoria encabezó acciones preventivas y de apoyo a la población vulnerable ante el descenso de temperaturas registrado en el municipio

  • 26
  • Enero
    2026

Ante las bajas temperaturas registradas en la región, el Sistema DIF Salinas Victoria puso en marcha una serie de acciones preventivas y de atención dirigidas a proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Atención a población vulnerable

Las acciones encabezadas por el DIF municipal tienen como objetivo brindar apoyo a niñas, niños, personas adultas mayores y familias en situación de vulnerabilidad, quienes enfrentan mayores riesgos durante la temporada invernal.

wb f.JPG

El organismo reiteró la importancia de priorizar la salud y el bienestar de la ciudadanía ante el descenso de temperaturas, especialmente durante las noches y madrugadas.

Medidas preventivas y apoyo social

Entre las estrategias implementadas se encuentran labores de orientación, vigilancia preventiva y apoyo social, con el fin de reducir afectaciones derivadas del frío extremo.

dftrgsnt.JPG

El DIF destacó que estas acciones se realizan de manera coordinada y responsable para atender las necesidades más urgentes de la población.

Llamado a la prevención

Autoridades del DIF Salinas Victoria hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada, abrigarse adecuadamente y extremar cuidados, especialmente con menores de edad y personas adultas mayores, así como reportar cualquier situación de riesgo.

wegved.JPG

El organismo reafirmó su compromiso de continuar encabezando acciones de apoyo mientras persistan las bajas temperaturas en el municipio.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ganaderia_903ef8839e
Ramos Arizpe cumple más de año sin reportes de abigeato
frio_en_nl_2026_554541e83b
Prepare el abrigo: Traerá tormenta invernal nieve a NL
Waldo_Fernandez_3d853e8138
Celebra Waldo Fernández el nuevo Servicio Universal de Salud
publicidad

Últimas Noticias

inter_nino_padre_ecuatoriano_6d48c40e36
Juez frena deportación de niño ecuatoriano y su padre en EUA
escena_guillermo_del_toro_frankenstain_0328b829d8
Nominan a Guillermo del Toro para premios WGA por 'Frankenstein'
nacional_sheinbaum_banxico_titular_d21a87ce5e
Se reúne Claudia con la titular de Banxico y miembros de la ABM
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×