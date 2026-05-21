Nuevo León

Celebra Muguerza Sur, dos décadas de atención y servicio

El Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur ha trabajado con pasión por la salud de sus pacientes, fortaleciendo áreas médicas, infraestructura hospitalaria y atención

A 20 años de su apertura, Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur celebró su trayectoria como una de las instituciones hospitalarias que ha apostado por el crecimiento médico y la modernización de sus servicios en Nuevo León.

La conmemoración reunió a directivos, médicos especialistas e invitados especiales, en una noche dedicada a reconocer la evolución del hospital, así como el compromiso del personal médico y colaboradores que han formado parte de su crecimiento.

Entre los asistentes estuvieron Sandra Ceniceros Guillén, directora general de Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur, y el doctor Luis Andrés Valverde Galindo, director médico del hospital, quienes encabezaron el evento conmemorativo.

“En estos 20 años hemos atendido a más de 500,000 pacientes y hemos acompañado el nacimiento de más de 7,000 nuevas vidas. Pero más allá de la cifra, hay algo que nunca debemos olvidar. Cada número tiene un rostro, tiene una historia, tiene una familia esperando; y eso nos compromete todos los días a seguir adelante.

“Hoy celebramos 20 años, pero más que mirar hacia atrás, miramos hacia adelante, con una profunda convicción, que aún hay muchas vidas por cuidar, muchas historias por acompañar, muchas familias que confiarán en nosotros”, compartió Ceniceros Guillén.

Por su parte, el doctor Luis Andrés Valverde Galindo afirmó: “El futuro de la medicina exige innovación, calidad, seguridad y una profunda conciencia humana.

“Y estoy convencido de que en el Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur, seguirá siendo referente no solo por su capacidad médica, sino por su capacidad de cuidar con dignidad, empatía y compasión”, afirmó el director médico del hospital.

Sabías que…

Actualmente, Hospital CHRISTUS MUGUERZA Sur continúa impulsando proyectos de crecimiento y modernización tecnológica, para fortalecer su capacidad operativa y atención hospitalaria.

