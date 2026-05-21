Suma Salud del Estado IA para detectar cáncer de mama

Con el objetivo de elevar la esperanza de vida de las mujeres a través de diagnósticos precisos y rápidos, la Secretaría de Salud de Nuevo León incorporará herramientas de inteligencia artificial (IA) en los estudios de detección de cáncer de mama.

El acuerdo, enmarcado en el denominado "Programa Inteligencia Artificial", fue encabezado por la titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín Escamilla, quien destacó que la adopción de esta tecnología de punta permitirá innovar y fortalecer de forma contundente las estrategias estatales de prevención, detección y combate de este padecimiento.

“Estamos muy contentos por esta colaboración, hemos trabajado muy fuerte por impactar en la salud de las mujeres. Hace poco más de cuatro años iniciamos con el programa de Cobertura Universal para el Cáncer de Mama, en el cual ya tenemos incluidas mil 900 mujeres, que desafortunadamente enfrentan este diagnóstico”, señaló Marroquín Escamilla.

“Y a través de esta colaboración lo que buscamos es incidir en una identificación rápida para un inicio de tratamiento también de forma oportuna. Toda esta estrategia nos va a ayudar a que las mujeres tengan un diagnóstico certero, oportuno y un inicio de tratamiento que pueda anticiparse a complicaciones; es decir, que si nosotros vamos reduciendo los tiempos de diagnóstico, las oportunidades y la esperanza de vida de las mujeres pueden ser mayores”, agregó.

Actualmente, el estado cuenta con el programa de Cobertura Universal para el Cáncer de Mama, el cual brinda atención integral y gratuita a 1,900 mujeres. Aunque la entidad ya registra una eficiencia destacable, logrando que el 95% de las pacientes reciba la interpretación de sus estudios en menos de 15 días, la meta con la llegada de la IA es reducir drásticamente ese margen de tiempo.

Este convenio con Roche Farma México para la nueva tecnología médica se centralizará e implementará de forma inmediata en las instalaciones de la UNEME Dedicam, clínica especializada donde se realiza el seguimiento y acompañamiento clínico de las pacientes en la entidad.

Por su parte, Mónica Palomane Seoane, presidenta de Roche Farma, puntualizó que para el laboratorio global es una prioridad acercar la innovación tecnológica a estados clave como Nuevo León, respaldados por más de cinco décadas de investigación científica contra el cáncer de mama.

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