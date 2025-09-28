Cerrar X
Nuevo León

Impulsa Monterrey conciencia ambiental con concursos creativos

El gobierno de Monterrey invita a la ciudadanía a participar en dos concursos creativos que celebran y promueven la cultura ambiental

  • 28
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de Monterrey, a través de la Dirección para un Desarrollo Verde de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, invita a la ciudadanía a participar en dos concursos creativos que celebran y promueven la cultura ambiental: el Concurso de Fotografía Ambiental y el Concurso de Dibujo Ambiental Infantil.

Las obras ganadoras serán exhibidas el próximo 8 de noviembre en la feria ambiental que se llevará a cabo en el Museo Metropolitano y en la Plaza Hidalgo.

Concurso de Fotografía Ambiental

CONCURSO 2.jpg

Este certamen está abierto a jóvenes que logren capturar la riqueza natural y urbana de Monterrey.
Categorías:

  • Paisajes naturales de Monterrey
  • Biodiversidad urbana
  • Fotografía de calle y arquitectura urbana

Se seleccionarán tres ganadores por categoría, y las nueve mejores imágenes formarán parte de la exposición. La fecha límite para enviar trabajos es el 19 de octubre. La convocatoria completa se encuentra en linktr.ee/sedusomty.

Concurso de Dibujo Ambiental Infantil

CONCURSO 1.jpg

Dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años, busca incentivar la creatividad en torno a temas ecológicos.
Categorías:

  • Reciclaje
  • Árboles y parques de Monterrey
  • Animales y polinizadores

Los dibujos deben enviarse escaneados al correo sedusoverdemty@gmail.com, acompañados del nombre del artista, nombre del padre, madre o tutor, teléfono de contacto y categoría de participación.

Habrá tres ganadores por cada categoría, y los nueve dibujos reconocidos también serán expuestos en los recintos mencionados. El plazo de entrega concluye el 19 de octubre.

Premiación

Durante la feria ambiental se entregarán reconocimientos a los nueve ganadores del Concurso de Fotografía Ambiental y a los nueve ganadores del Concurso de Dibujo Ambiental Infantil, este último en colaboración con el DIF Monterrey.


