Impulsan escuelas de tiempo completo en apoyo a madres en NL

El Gobierno de Nuevo León celebró el Día de las Madres con un evento dedicado a miles de trabajadoras del estado, donde además se anunciaron nuevas acciones enfocadas en apoyar a las mujeres y madres de familia.

Durante la celebración del 10 de mayo, el gobernador Samuel García aseguró que su administración impulsará la construcción de escuelas y estancias de tiempo completo para facilitar la atención y cuidado de los hijos de las trabajadoras.

Samuel García anuncia escuelas de tiempo completo

“Vamos a construir 30 escuelas de tiempo completo de aquí a diciembre y buscaremos que trabajadoras del Poder Judicial, Legislativo y de la Fiscalía tengan preferencia para que sus hijos estén en las mejores instalaciones”, expresó el mandatario estatal.

El gobernador señaló que estos espacios contarán con personal capacitado y horarios ampliados para apoyar a las madres que cumplen jornadas laborales extensas.

Reconocen labor de madres trabajadoras

Por su parte, Mariana Rodríguez destacó el esfuerzo diario que realizan las madres al combinar la crianza de sus hijos con sus responsabilidades dentro del servicio público.

“Ser servidora pública y ser madre no son dos vidas separadas. Una madre escucha, resuelve, acompaña y da todo sin esperar nada a cambio”, mencionó.

Durante el festejo también se entregaron reconocimientos a madres destacadas, además de realizar rifas y dinámicas para las asistentes. Entre los premios otorgados destacó un automóvil.

Kumbia Kings ameniza celebración del Día de las Madres

El evento concluyó con un concierto especial del grupo Kumbia Kings, mientras que la secretaria de Administración, Gloria Morales, resaltó que este tipo de actividades buscan reconocer el esfuerzo y compromiso de las mujeres trabajadoras que también desempeñan el papel de madres.





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