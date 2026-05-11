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Internacional

Estados Unidos castiga red de petróleo iraní hacia China

Washington sancionó a 12 personas y empresas acusadas de facilitar ventas de crudo iraní para financiar programas militares y nucleares

  • 11
  • Mayo
    2026

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra 12 personas y entidades señaladas por facilitar la venta y transporte de petróleo iraní hacia China, en operaciones presuntamente vinculadas con la Guardia Revolucionaria de Irán.

El Departamento del Tesoro informó que las medidas fueron impuestas por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como parte de una estrategia para bloquear redes financieras y comerciales que, según Washington, permiten a Teherán obtener recursos mediante exportaciones de crudo.

Acusan uso de empresas pantalla

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la red sancionada operaba mediante compañías fachada que ayudaban a canalizar ingresos petroleros hacia el Gobierno iraní.

Washington sostiene que esos recursos son destinados a programas armamentísticos, respaldo a grupos considerados terroristas y al fortalecimiento de estructuras de seguridad internas.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la administración continuará aumentando la presión económica sobre Irán.

“Mientras las fuerzas militares de Irán intentan desesperadamente reagruparse, el Tesoro continuará privando al régimen iraní de los recursos que utiliza para sus programas armamentísticos, sus aliados terroristas y sus ambiciones nucleares”, declaró.

Operaciones en Asia y Medio Oriente

Entre los sancionados se encuentran tres altos responsables relacionados con una sede petrolera de la Guardia Revolucionaria, además de compañías establecidas en Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Según el Tesoro, estas firmas participaron en operaciones de compraventa y transporte de petróleo valuadas en decenas de millones de dólares, utilizando embarcaciones previamente sancionadas y mecanismos financieros opacos para evadir restricciones internacionales.

Las nuevas sanciones llegan en medio de un contexto de creciente tensión diplomática, un día después de que el presidente Donald Trump calificara como “totalmente inaceptable” la respuesta iraní a su propuesta para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Trump también advirtió que el alto el fuego con Teherán, vigente desde el 8 de abril, permanece “increíblemente frágil”.


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