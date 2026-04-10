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Nuevo León

Impulsan Miguel Flores y Arturo Islas apoyo a vecino de Monterrey

La vivienda, permanecía inconclusa debido a la falta de recursos, por lo que la intervención permitió mejorar su habitabilidad

  • 10
  • Abril
    2026

El rescate de un caballo en el área metropolitana de Monterrey derivó en una intervención integral que no solo benefició al animal, sino también a su propietario, quien vivía en condiciones precarias dentro de su vivienda.

La iniciativa fue encabezada por el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, en coordinación con el activista Arturo Islas Allende, como parte de un proyecto enfocado en el bienestar animal.

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Rescate de “Azabache” detona intervención social

El caso comenzó con el rescate del caballo “Azabache”, situación que permitió detectar el entorno en el que habitaba su dueño, identificado como don José, quien residía entre acumulación de residuos y desechos.

Ante este panorama, autoridades estatales y voluntarios decidieron intervenir no solo en favor del animal, sino también en la mejora de las condiciones de vida del propietario.

Retiran toneladas de basura y rehabilitan vivienda

Como parte de las acciones, se logró el retiro de más de siete toneladas de basura acumuladas en el inmueble, además de trabajos de rehabilitación que incluyeron la impermeabilización del techo y el recubrimiento de paredes.

La vivienda, construida hace aproximadamente diez años, permanecía inconclusa debido a la falta de recursos, por lo que la intervención permitió mejorar su habitabilidad.

Autoridades destacan impacto humano del proyecto

El secretario general de Gobierno subrayó que el objetivo de la acción fue más allá del rescate animal, al enfocarse también en la dignidad de las personas.

“No solo se trataba de rescatar a un animal, sino de acompañar a una persona que durante mucho tiempo necesitó apoyo. Lo que antes era abandono, hoy es un hogar limpio, digno y humano. Esto no es un acto de caridad, sino de dignidad”.

Asimismo, reconoció la participación del personal de limpieza del Gobierno del Estado, así como de voluntarios y una empresa privada que se sumó a las labores.

“Se trata de hacer lo correcto entre todos. Puedes limpiar una casa, pero cuando acompañas a alguien a recuperar su dignidad, esa historia cambia para siempre. Súmense a este tipo de acciones”.

Azabache mejora sus condiciones de vida

En cuanto al caballo, autoridades informaron que ya fue trasladado a un refugio, donde actualmente cuenta con mejores condiciones para su desarrollo.

“Es otra historia hecha realidad: la de ‘Azabache’, que hoy está en el rancho, galopando, relinchando y en condiciones de libre pastoreo”.

El caso refleja una intervención que combinó acciones de bienestar animal y apoyo social, generando un impacto tanto en el entorno como en la calidad de vida de las personas involucradas.


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