Nuevo León

Inaugura Adrián de la Garza Copa Colegial Monterrey

En esta edición participan 12 instituciones educativas que competirán en diversas disciplinas como futbol, basquetbol y voleibol

En un ambiente de fiesta y sana competencia, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, inauguró este jueves la tercera edición de la Copa Colegial Monterrey en el Colegio San Patricio campus Cumbres.

Alcalde muestra compromiso en la formación integral

El evento marcó el cumplimiento de un compromiso previo del munícipe con las instituciones educativas del poniente de la ciudad, reafirmando su apoyo a la formación integral de las infancias y juventudes a través del deporte, informaron autoridades.

“Es importante desde ahorita que se vayan conociendo, son sus generaciones, que vayan haciendo esta competencia deportiva, pero como ahorita lo dijeron con los valores siempre por delante, es decir, son competencias, pero no debe desbordarse la pasión, porque ustedes van a seguir siendo compañeros y amigos durante toda su vida”, exhortó el alcalde regio.

Acompañado por su esposa y presidenta del DIF, Gaby Oyervides, el edil presenció el encendido del pebetero que da inicio formal a las actividades.

Distintas disciplinas participantes

En esta edición participan 12 instituciones educativas que competirán en diversas disciplinas como futbol, basquetbol y voleibol.
Tras el acto protocolario, la formalidad dio paso a la convivencia directa.

El alcalde sorprendió a los asistentes al sumarse a la tendencia viral del baile “six-seven”, contagiando de entusiasmo a niños y adolescentes que lo acompañaron con los populares movimientos de brazos.

Convivencia de Adrián de la garza con los estudiantes

La cercanía con los menores fue evidente: al finalizar el evento, un grupo de estudiantes lo rodeó para bromear y platicar. En un gesto de apertura, el alcalde incluso obsequió la gorra que portaba a uno de los alumnos que se la solicitó.

A la inauguración de la Tercera Copa Colegial acompañaron al alcalde el jefe de Gabinete, Fernando Margáin; y la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón.


