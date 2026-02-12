Aseguran que acusaciones contra Notaría 88 son falsas

Luego de que acusaran a la Notaría No. 88 de participar en un presunto fraude inmobiliario, el titular de esta dependencia, Gabriel Tlaloc Cantú, aseguró que no falsificó ningún tipo de firma y exhibió pruebas de la denunciante con los documentos.

En entrevista para El Horizonte, Cantú indicó que las escrituras públicas no llevan la firma de las partes y solo tienen la firma del notario; sin embargo, aseguró que Diana Mejorado sí acudió a su notaría a firmar documentos; sin embargo, sobre el tema de la constructora, nunca le entregó la vivienda; él no tiene nada que ver.

“Una escritura pública solamente va firmada por el notario. No va firmado por las partes; las partes firman en unos documentos que se llaman folios, que son los que constituyen el libro del notario y es el que se archiva".

“En este asunto de la señora Diana, ella firmó el documento en la notaría; de hecho, hay una fotografía de ella con sus huellas digitales y su firma de puño y letra en los folios donde se pasa la compraventa. En este caso, es una compraventa con un crédito de Infonavit; yo en esta escritura lo hice todo perfecto, como se debe y tengo los contratos firmados de puño y letra de la señora Diana con las distintas áreas del Instituto del Infonavit. Yo ahí no tengo nada que ver”, dijo Gabriel Tláloc Cantú.

El martes pasado, Diana Mejorado dio a conocer que en 2021 acudió a una constructora ubicada en el municipio de García con la intención de comprar una vivienda. Según relató, firmó diversos documentos y comenzó a cubrir un crédito ante el Infonavit; sin embargo, la casa nunca se edificó.

Al consultar el Registro Público de la Propiedad, encontró una escritura emitida por la Notaría número 88 que no contiene su firma y cuyo contenido no coincide con la operación que ella pensaba haber realizado. Su equipo legal señaló que los hechos podrían configurar un posible fraude.

“La señora bien pudo haber entrado tocando la puerta de mi oficina amablemente; le explico lo que te estoy diciendo y lo puedo recomendar con alguno de los funcionarios del instituto para que le den seguimiento al tema de su casa, si es que ese es el problema, porque ella está acusando que no, que su firma no está, que su firma estuvo alterada, que su firma fue suplantada, y yo aquí tengo a la señora en una fotografía sosteniendo la hoja que firmó en esta escritura”, agregó el notario.

Comentarios