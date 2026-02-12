Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
coahuila_ahmsa_libro_732f344679
Coahuila

'Ni venganza ni perdón' revive discusión sobre quiebra de AHMSA

El libro de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Meléndez vuelve a colocar en el centro del debate el papel de la Federación en la caída de la acerera

  • 12
  • Febrero
    2026

La publicación del libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Meléndez, vuelve a colocar en el centro del debate el papel del Gobierno federal en la caída de AHMSA. El exconsejero jurídico afirma que, por instrucción presidencial, buscó al empresario Julio Villarreal, propietario de Villacero y Banco Afirme, para explorar una alternativa que evitara la quiebra de la acerera, en medio del escándalo por Agronitrogenados y el proceso contra Emilio Lozoya.

En las páginas 264 y 265, donde aborda el tema, Scherer Ibarra expone que al inicio del sexenio la compañía de Alonso Ancira atravesaba una situación financiera crítica. Señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó preocupación por el impacto que tendría el cierre en miles de trabajadores. También refiere que recibió la instrucción de presentar una denuncia para revisar el sobreprecio pagado por Pemex en la adquisición de Agronitrogenados.

El fragmento plantea que el caso Agronitrogenados fue el detonante para indagar posibles irregularidades financieras vinculadas con AHMSA. La operación de venta a Petróleos Mexicanos se convirtió en base de una acción legal que derivó en procesos judiciales aún vigentes. Este episodio marcó la percepción pública sobre la empresa y su relación con decisiones gubernamentales.

Gestión política y tentativa de rescate empresarial

Scherer sostiene que, ante la inminencia de la quiebra, recibió la instrucción de dialogar con Villarreal para analizar la compra de la siderúrgica. Precisa que acudió acompañado por Lázaro Cárdenas Batel, con el propósito de transparentar la gestión y evitar señalamientos de interés personal. Según su relato, la intención era preservar empleos mediante una solución empresarial.

De acuerdo con el autor, el empresario realizó intentos para estructurar un plan de rescate, pero no prosperó por la negativa de Alonso Ancira a transferir el control. Esta postura, señala, influyó en el desenlace que llevó a la empresa al concurso mercantil. Posteriormente, se decretó la quiebra y se estableció un fideicomiso para la liquidación de activos.

El texto también responde a críticas sobre la cercanía de Scherer con el círculo presidencial y su vínculo con Villarreal. El exfuncionario niega haber actuado por beneficio propio y sostiene que su intervención fue institucional. La participación de Cárdenas Batel es presentada como respaldo a la legalidad del encargo.

Impacto regional y lectura histórica

La caída de AHMSA representó un golpe profundo para la Región Centro de Coahuila, donde la siderúrgica era pilar económico y social. La suspensión de operaciones afectó empleo directo e indirecto, así como cadenas productivas locales. Actualmente, los activos están en proceso de subasta para cubrir adeudos conforme a la prelación legal.

El fragmento exhibe la tensión entre la agenda anticorrupción y la viabilidad financiera de una empresa estratégica. Mientras la denuncia por Agronitrogenados respondía a un compromiso político, la falta de un acuerdo empresarial precipitó la liquidación. La versión de Scherer plantea un intento de contención que no logró modificar el curso final.

A casi tres años de la inactividad de la planta, el testimonio incluido en Ni venganza ni perdón aporta una visión desde el entorno presidencial. No obstante, la historia de AHMSA continúa sujeta a análisis jurídico y económico, con repercusiones que siguen marcando el debate público en Coahuila y a nivel nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

hrsh_87e481fb22
Marx Arriaga se atrinchera en su oficina tras despido
Whats_App_Image_2026_02_13_at_1_24_53_AM_0b2b194de8
Coahuila lidera concesiones mineras canceladas en México
concesiones_mineras_33f163a04a
Se han recuperado más de 1,000 concesiones mineras: Gobierno
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
bad_bunny_carlos_correa_beisbol_a091130abe
Bad Bunny intentó pagar seguro para Correa en Clásico Mundial
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×