Tamaulipas

Cabildo de Ciudad Madero sin acuerdo para pagar laudo millonario

El Ayuntamiento enfrenta un laudo de más de $50 mdp; sin consenso en Cabildo, un juez exige pago inmediato y advierte embargo de cuentas y posibles sanciones

El Cabildo de Ciudad Madero aún no define el mecanismo para cumplir con el pago de un laudo laboral superior a los $50 millones de pesos a favor de trabajadores sindicalizados; los integrantes del Cabildo no logran un acuerdo sobre los montos de cómo habrán de pagar esta disposición judicial.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín, reconoció que la situación representa un riesgo para las finanzas municipales, ya que el incumplimiento podría derivar en el embargo de cuentas bancarias por orden judicial.

Explicó que el Tribunal Federal estableció la obligatoriedad de dar cumplimiento a la sentencia y que, por ello, se proponía cubrir el monto en 96 mensualidades. Sin embargo, al no aprobarse el esquema en sesión pública, el juez emitió un oficio dirigido al presidente municipal, síndicos y regidores, exigiendo el pago inmediato.

Mencionó que el tribunal argumenta que, al tratarse de sesiones públicas, quedó asentado que no hubo aprobación del Cabildo, por lo que ahora se ordena cumplir sin mayor tardanza; ante ello, se convocará a una nueva sesión de cabildo el próximo lunes para intentar dar cauce al mandato judicial.

Advirtió que cubrir de inmediato los $51 millones de pesos implicaría un fuerte impacto presupuestal, pues la actual administración tiene proyectados cerca de $200 millones de pesos en obra pública y mantiene programas sociales activos, los cuales podrían verse afectados.

Señaló que el desacato a una orden judicial podría generar consecuencias legales para los integrantes del Cabildo, incluso procesos de destitución, aunque aclaró que ello dependería de criterios jurídicos y de la interpretación de las autoridades competentes.

Por lo pronto, el Ayuntamiento buscará notificar al juzgado que se encuentra en vías de cumplimiento, con el fin de evitar medidas como el embargo de las finanzas municipales, mientras se define una salida legal y financiera al conflicto.


