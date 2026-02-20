Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
samuel_inaugura_aeropuerto_mty_097b852414
Nuevo León

Inaugura Samuel filtros digitales en aeropuerto rumbo al Mundial

Nuevo León puso en marcha tecnología de autoservicio, e-Gates y filtros biométricos en el aeropuerto de Monterrey para agilizar trámites

  • 20
  • Febrero
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, inauguró nuevas herramientas tecnológicas en el Aeropuerto Internacional de Monterrey con el objetivo de agilizar procesos para pasajeros internacionales, especialmente ante la cercanía del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el evento realizado en Apodaca, el mandatario estatal destacó que la terminal aérea debe proyectar una imagen moderna y acorde con el crecimiento de Nuevo León.

“La imagen que deje el aeropuerto a los visitantes debe ser muy grata y denotar la grandeza que tiene Nuevo León”, afirmó.

samuel-mty.png

Autoservicio y filtros biométricos

Las mejoras incluyen kioscos de auto-documentación para registrar equipaje, puertas automáticas de abordaje (e-Gates) y filtros migratorios con tecnología biométrica que permiten un tránsito más rápido y sin contacto.

García Sepúlveda explicó que el sistema de self bag drop permite a los viajeros registrar su maleta sin pasar por mostrador.

“Llegas con tu maleta y tu boleto, puede ser digital o en papel, y en segundos la dejas en la banda”, señaló.

Sobre la automatización migratoria, destacó su relevancia para el Mundial.

“Pones el pasaporte y en segundos te liberan para que te puedas ir a tu hotel, a tu casa o a tu trabajo”, dijo.

oma-mty.png

Metro al aeropuerto, la siguiente meta

El gobernador también supervisó las obras de la Línea 6 del Metro, que contempla una extensión de ocho kilómetros hasta la terminal aérea.

“Agradecer a todas las autoridades que nos han ayudado a cumplir la meta para la Copa Mundial 2026. Queremos que, dos semanas antes del primer partido en Monterrey, esté todo listo”, puntualizó.

mty-aeropuerto.png

Por otra parte, en la inauguración participaron directivos del Grupo Aeroportuario del Centro Norte y representantes del Instituto Nacional de Migración, quienes subrayaron que la modernización busca mejorar la experiencia del pasajero y reducir tiempos de espera.

samuel-aeropuerto.jpg

Dicho proyecto forma parte de la estrategia estatal para preparar la infraestructura turística y de movilidad ante la llegada de visitantes internacionales.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

torreon_puedes_reportar_auto_abandonado_bb1a60ad98
¿Cómo denunciar un auto abandonado en Monterrey?
image00006_3c594c1ca9
Nuevo León y Arlington firman alianza rumbo al Mundial 2026
IMG_20260220_155449_cfad9277c4
Monterrey aplica 4 mil vacunas contra sarampión
publicidad

Últimas Noticias

torreon_puedes_reportar_auto_abandonado_bb1a60ad98
¿Cómo denunciar un auto abandonado en Monterrey?
EH_UNA_FOTO_2026_02_21_T094240_104_16d6e7c3c4
Mayweather anuncia regreso al boxeo profesional
EH_DOS_FOTOS_19_7db79d6473
Johnny Depp ayudó a Eric Dane en sus últimos meses de vida
publicidad

Más Vistas

congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
andrew_mountbatten_windsor_ea5d694ee6
Detienen al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III
publicidad
×