Inaugura Samuel filtros digitales en aeropuerto rumbo al Mundial

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, inauguró nuevas herramientas tecnológicas en el Aeropuerto Internacional de Monterrey con el objetivo de agilizar procesos para pasajeros internacionales, especialmente ante la cercanía del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el evento realizado en Apodaca, el mandatario estatal destacó que la terminal aérea debe proyectar una imagen moderna y acorde con el crecimiento de Nuevo León.

“La imagen que deje el aeropuerto a los visitantes debe ser muy grata y denotar la grandeza que tiene Nuevo León”, afirmó.

Autoservicio y filtros biométricos

Las mejoras incluyen kioscos de auto-documentación para registrar equipaje, puertas automáticas de abordaje (e-Gates) y filtros migratorios con tecnología biométrica que permiten un tránsito más rápido y sin contacto.

García Sepúlveda explicó que el sistema de self bag drop permite a los viajeros registrar su maleta sin pasar por mostrador.

“Llegas con tu maleta y tu boleto, puede ser digital o en papel, y en segundos la dejas en la banda”, señaló.

Sobre la automatización migratoria, destacó su relevancia para el Mundial.

“Pones el pasaporte y en segundos te liberan para que te puedas ir a tu hotel, a tu casa o a tu trabajo”, dijo.

Metro al aeropuerto, la siguiente meta

El gobernador también supervisó las obras de la Línea 6 del Metro, que contempla una extensión de ocho kilómetros hasta la terminal aérea.

“Agradecer a todas las autoridades que nos han ayudado a cumplir la meta para la Copa Mundial 2026. Queremos que, dos semanas antes del primer partido en Monterrey, esté todo listo”, puntualizó.

Por otra parte, en la inauguración participaron directivos del Grupo Aeroportuario del Centro Norte y representantes del Instituto Nacional de Migración, quienes subrayaron que la modernización busca mejorar la experiencia del pasajero y reducir tiempos de espera.

Dicho proyecto forma parte de la estrategia estatal para preparar la infraestructura turística y de movilidad ante la llegada de visitantes internacionales.

