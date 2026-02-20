Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
cacomixtle_topo_chico_b322a97283
Nuevo León

Cacomixtle Norteño: El "dueño" del Cerro del Topo Chico

Autoridades ambientales y grupos de senderismo han emitido una recomendación clara para quienes tengan la fortuna de avistarlos: no darles comida.

  • 20
  • Febrero
    2026

Senderistas del Cerro del Topo Chico han reportado encuentros cada vez más frecuentes con uno de los habitantes más carismáticos y enigmáticos de la fauna local: el Cacomixtle Norteño (Bassariscus astutus).

La usuaria Eguia Sarahi compartió una fotografía de este ejemplar durante su recorrido por el emblemático cerro, lo que despertó el entusiasmo de amantes de la naturaleza y puso el foco en la biodiversidad que aún sobrevive en el área metropolitana de Monterrey.

¿Qué es el cacomixtle y por qué se acerca a los senderistas?

A menudo confundidos con gatos o mapaches, los conocidos como “cacos” son en realidad parientes cercanos de estos últimos. Se distinguen por su larga cola anillada, sus grandes ojos oscuros y su notable agilidad para escalar zonas rocosas.

Aunque su naturaleza es nocturna y solitaria, en el Cerro del Topo Chico se han convertido en figuras reconocibles para quienes recorren sus senderos. Su aparición ante humanos no responde a la búsqueda de alimento, sino a dos rasgos fundamentales de su especie:

Curiosidad: Son animales extremadamente observadores.
Territorialidad: Vigilan su entorno, lo que los lleva a acercarse a los senderistas para inspeccionar quién transita por su espacio.

Llamado a la responsabilidad: no alimentarlos

Autoridades ambientales y grupos de senderismo han emitido una recomendación clara para quienes tengan la fortuna de avistarlos: no darles comida.

“Es muy importante que, si te encuentras con uno, no lo alimentes. No tienen hambre; su acercamiento es por curiosidad natural”, advierten expertos.

Alterar su dieta con alimentos procesados o restos de comida humana puede afectar su salud y modificar su comportamiento silvestre. En su estado natural, el cacomixtle contribuye al equilibrio del ecosistema alimentándose de frutos silvestres, insectos, pequeños roedores y aves.

Conservación del Cerro del Topo Chico

El avistamiento de estos ejemplares funciona como recordatorio de la importancia de mantener limpio el #CerroDelTopoChico. Al visitar esta zona, se recomienda recoger la basura y respetar el hábitat de especies que, como el cacomixtle, forman parte del equilibrio natural de la montaña.

En noviembre pasado se publicó que se pretendía construir un mega desarrollo inmobiliario en un área natural protegida del cerro. Derivado de esa investigación, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, en coordinación con la Procuraduría Estatal, realizó una inspección que culminó con la suspensión temporal total de actividades en un predio del municipio de Escobedo, donde se planeaba el proyecto.

Asociaciones civiles como Tulipán del Monte y vecinos de Escobedo solicitaron ampliar el polígono de la reserva natural del Cerro del Topo para preservar la flora y fauna de la zona, donde especies como el cacomixtle continúan dejando huella entre veredas y formaciones rocosas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cimmyt_cc87527677
EUA invertirá $40 millones de dólares en el Cimmyt
20260214_03_divisionambiental_operativo_cierrecaza_05_80e42fae82
Realiza División Ambiental operativo en el norte del estado
cdmx_arte_verde_mundial_2f6891e6e2
CDMX se prepara al Mundial 2026 con 250 topiarios verdes
publicidad

Últimas Noticias

torreon_puedes_reportar_auto_abandonado_bb1a60ad98
¿Cómo denunciar un auto abandonado en Monterrey?
EH_UNA_FOTO_2026_02_21_T094240_104_16d6e7c3c4
Mayweather anuncia regreso al boxeo profesional
EH_DOS_FOTOS_19_7db79d6473
Johnny Depp ayudó a Eric Dane en sus últimos meses de vida
publicidad

Más Vistas

congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
andrew_mountbatten_windsor_ea5d694ee6
Detienen al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III
publicidad
×