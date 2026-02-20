Cacomixtle Norteño: El "dueño" del Cerro del Topo Chico

Senderistas del Cerro del Topo Chico han reportado encuentros cada vez más frecuentes con uno de los habitantes más carismáticos y enigmáticos de la fauna local: el Cacomixtle Norteño (Bassariscus astutus).

La usuaria Eguia Sarahi compartió una fotografía de este ejemplar durante su recorrido por el emblemático cerro, lo que despertó el entusiasmo de amantes de la naturaleza y puso el foco en la biodiversidad que aún sobrevive en el área metropolitana de Monterrey.

¿Qué es el cacomixtle y por qué se acerca a los senderistas?

A menudo confundidos con gatos o mapaches, los conocidos como “cacos” son en realidad parientes cercanos de estos últimos. Se distinguen por su larga cola anillada, sus grandes ojos oscuros y su notable agilidad para escalar zonas rocosas.

Aunque su naturaleza es nocturna y solitaria, en el Cerro del Topo Chico se han convertido en figuras reconocibles para quienes recorren sus senderos. Su aparición ante humanos no responde a la búsqueda de alimento, sino a dos rasgos fundamentales de su especie:

Curiosidad: Son animales extremadamente observadores.

Territorialidad: Vigilan su entorno, lo que los lleva a acercarse a los senderistas para inspeccionar quién transita por su espacio.

Llamado a la responsabilidad: no alimentarlos

Autoridades ambientales y grupos de senderismo han emitido una recomendación clara para quienes tengan la fortuna de avistarlos: no darles comida.

“Es muy importante que, si te encuentras con uno, no lo alimentes. No tienen hambre; su acercamiento es por curiosidad natural”, advierten expertos.

Alterar su dieta con alimentos procesados o restos de comida humana puede afectar su salud y modificar su comportamiento silvestre. En su estado natural, el cacomixtle contribuye al equilibrio del ecosistema alimentándose de frutos silvestres, insectos, pequeños roedores y aves.

Conservación del Cerro del Topo Chico

El avistamiento de estos ejemplares funciona como recordatorio de la importancia de mantener limpio el #CerroDelTopoChico. Al visitar esta zona, se recomienda recoger la basura y respetar el hábitat de especies que, como el cacomixtle, forman parte del equilibrio natural de la montaña.

En noviembre pasado se publicó que se pretendía construir un mega desarrollo inmobiliario en un área natural protegida del cerro. Derivado de esa investigación, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, en coordinación con la Procuraduría Estatal, realizó una inspección que culminó con la suspensión temporal total de actividades en un predio del municipio de Escobedo, donde se planeaba el proyecto.

Asociaciones civiles como Tulipán del Monte y vecinos de Escobedo solicitaron ampliar el polígono de la reserva natural del Cerro del Topo para preservar la flora y fauna de la zona, donde especies como el cacomixtle continúan dejando huella entre veredas y formaciones rocosas.

