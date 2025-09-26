Inaugura Samuel García primera etapa de carretera Interserrana

Con el objetivo de agilizar el aforo del transporte de carga y mejorar la conectividad en el sur del estado, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, inauguró hoy la primera etapa de la Carretera Interserrana, que incluye la puesta en operación del Puente San Roberto en el municipio de Galeana.

El mandatario estatal destacó que con este arranque, el proyecto carretero cobra vida en su circulación de sur a norte, afirmando que "ahora sí podemos decir que la Interserrana es y va en serio".

García Sepúlveda subrayó los beneficios directos para los habitantes de los municipios del sur (como Galeana, Aramberri, Doctor Arroyo, y Zaragoza), quienes verán su tiempo de viaje a Monterrey reducido significativamente.

"La gente en lugar de hacer 5 horas para llegar a Monterrey y salir de Nuevo León y venirse al trafical de Saltillo, van a hacer tres. Se van a ahorrar 121 kilómetros, se van a ahorrar una hora y media y van a estar seguros", expresó.

Además de la reducción de tiempos y la seguridad vial, el Gobernador enfatizó que esta nueva infraestructura fortalecerá la región al impulsar el comercio y el turismo, beneficiando parajes naturales como la Laguna de Labradores, el Puente de Dios, el Pozo del Gavilán y las cascadas de Zaragoza.

El Subsecretario de Infraestructura de la SMPU, José Francisco Ibargüengoytia Borrego, brindó los detalles técnicos de la obra inaugurada. El Puente San Roberto tiene una longitud de 853 metros lineales, que incluye 2 rampas de 220 metros lineales y 400 metros de claro central. La inversión total para esta estructura ascendió a $450 millones de pesos.

Ibargüengoytia Borrego explicó que, desde este punto, y a lo largo de 87 kilómetros, la carretera permitirá conectar eficientemente la Carretera Federal 57 (proveniente del centro del país) con la Carretera Nacional 85.

"Podrá vincular de manera eficiente todo el tránsito de carga y los municipios del sur del estado con la frontera norte", precisó el subsecretario.

Tras esta primera entrega, se anunció que las obras continuarán con la entrega consecutiva de los próximos 26 kilómetros hasta alcanzar el puente Tokio, y posteriormente, la conexión con la "Y" de arriba, avanzando así en la conclusión de este crucial proyecto de infraestructura para Nuevo León.

