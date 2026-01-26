Inauguran sala de hemodinamia en CHRISTUS MUGUERZA

CHRISTUS MUGUERZA Hospital Cumbres inauguró su nueva sala de hemodinamia, creciendo en innovación y vanguardia, para brindar servicios de salud de la más alta calidad.

La sala servirá para abordar de manera más oportuna y eficaz eventos cardiovasculares y neurovasculares, afectaciones tratadas en especialidades como: Angiología, Cardiología, Radiología Intervencionista, así como Neuro-intervención.

Lo anterior, con la más mínima invasión, que en palabras de Carlos E. Montemayor Hernández, director general de CHRISTUS MUGUERZA Hospital Cumbres, es determinante para la atención precisa a los pacientes.

“Ante un problema cardíaco, el tiempo de respuesta es lo que salva, en muchas de las veces, la vida del paciente. Aparte de la inversión tecnológica, el equipo médico preparado, enfermeras, técnicos, nos va a permitir dar una respuesta inmediata.

“Hoy el círculo de referencia de atención son alrededor de 16 a 18 kilómetros a la redonda, donde no existe otro hospital que tenga una sala hemodinámica; brindaremos atención a la comunidad del corredor poniente de Cumbres y García”, compartió Montemayor Hernández.

Por su parte, la doctora Alicia López Romo, Directora Médica del Hospital Cumbres, detalló que la unidad está equipada con el sistema Allia5 GE, cuenta con navegación vascular, roadmapping y fusión de imágenes con tomografía y resonancia magnética; además, hace uso de inteligencia artificial, con lo más nuevo en tecnología.

“Esta sala es una sala de alta tecnología que tiene muchísimos beneficios, entre ellos la menor radiación para el paciente, que se pueden realizar o tomar imágenes muy nítidas, que esto se traduce en darle la seguridad a los pacientes en el momento del procedimiento. Con mínima invasión se refiere a la forma en que se hace el abordaje a los pacientes a través de funciones arteriales o funciones venosas”, detalló la especialista.

Vanguardia tecnológica y calidad humana los distingue

Al evento, asistió el Director General del Sistema de Salud CHRISTUS MUGUERZA, el doctor Horacio Garza Ghio, quien refrendó el compromiso de la institución con la población, al contar con un staff médico altamente calificado.

También estuvo presente para el corte de listón la Secretaria de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín Escamilla, quien aseguró que se trata de un avance no sólo para los habitantes cercanos al CHRISTUS MUGUERZA Hospital Cumbres, sino para todo el sistema de salud en el estado.

"El poder llegar en pocos minutos a un centro médico que tenga la infraestructura adecuada, verdaderamente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”

Carlos E. Montemayor Hernández, Director General de CHRISTUS MUGUERZA Hospital Cumbres

"Esta sala es una sala de alta tecnología que tiene muchísimos beneficios, entre ellos la menor radiación para el paciente, que se pueden realizar o tomar imágenes muy nítidas, que esto se traduce en darle la seguridad a los pacientes en el momento del procedimiento. Con mínima invasión se refiere a la forma en que se hace el abordaje a los pacientes a través de funciones arteriales o funciones venosas”.

Alicia López Romo, Directora Médica de CHRISTUS MUGUERZA Hospital Cumbres





Comentarios