Nuevo León

Ausentismo escolar por bajas temperaturas en planteles de NL

La escasez de alumnos fue predominante, pero aquellos que asistieron portaban chamarras, gorros, guantes, bufandas, así como varias capas de ropa

El drástico descenso de temperatura provocó un notable ausentismo en escuelas de nivel básico, luego de que durante el fin de semana la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado informara que sería decisión de los padres de familia permitir o no la asistencia de los menores a clases, ante las condiciones climatológicas.

Tal fue el caso de la Escuela Secundaria Número 10 “Prof. Moisés Sáenz”, ubicada sobre la avenida Venustiano Carranza, en el centro de la ciudad, donde se registró una baja asistencia de alumnos.

Aunque el horario de entrada está establecido a las 7:15 de la mañana, minutos antes de esa hora se contabilizó la llegada de muy pocos estudiantes.

Los pocos alumnos que acudieron a clases lo hicieron bien abrigados, portando chamarras, gorros, guantes, bufandas y varias capas de ropa. En su mayoría arribaron en vehículos particulares, sin observarse llegadas a pie, en transporte público o en transporte escolar.

En la Escuela Primaria Venustiano Carranza, ubicada de manera contigua a la secundaria, se percibió una mayor afluencia de estudiantes. Incluso, fue evidente la llegada de un mayor número de menores a este plantel.


