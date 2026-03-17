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Finanzas

Hoteles de NL alcanzan 60% de ocupación por el Mundial

Los hoteles del estado reportan 60% de ocupación rumbo al Mundial 2026, con alta demanda de turistas de Japón y Corea del Sur

  • 17
  • Marzo
    2026

Los hoteles de Nuevo León ya registran alrededor de 60% de ocupación para las fechas del Mundial 2026, impulsadas en parte por la expectativa de una fuerte llegada de turistas de Japón y Corea del Sur, selecciones que jugarán en Monterrey. 

En entrevista, Jesús Nader, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León (AMHNL), señaló que “hay 60% de reservas para las fechas de los partidos”, cifra que duplica el 30% que se reportaba en diciembre del año pasado.

"Japón y Corea son dos de los países que van a jugar (aquí), y muchas de esas reservaciones son incluso de empresas ya establecidas en el estado y que van a traer mucha gente. También vienen agencias de viajes de esos dos países que están reservando para sus clientes”, señaló al respecto.

Asimismo, agregó que el promedio de estancia de los visitantes es de dos a tres noches, aunque también hay quienes se quedan más tiempo.

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Con respecto a la tarifa promedio que se ofrece para las fechas en que se efectuará este evento, dijo que se ubica en $200 dólares por noche, y que la mayor parte de las reservaciones se concentra en los municipios de Monterrey y San Pedro.

Actualmente, el estado cuenta con alrededor de 17,000 habitaciones disponibles distribuidas en un total de 135 hoteles en operación, capacidad que, afirmó Nader, permitirá atender la demanda esperada de visitantes durante la justa mundialista. 

Por su parte, Baltazar Valdés, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), filial Nuevo León, indicó que, a menos de tres meses del inicio del torneo, las primeras fases de los partidos ya están prácticamente aseguradas en el Estadio Monterrey. 

“La fase 1, 2 y 3 de los partidos ya están vendidos en el Estadio de Monterrey”, afirmó. 

Explicó que el perfil de los visitantes que están contratando servicios incluye viajeros provenientes principalmente de Asia y de otros mercados internacionales. 

“Vamos a tener gente que viene de Sudáfrica, de Colombia, de Corea del Sur y de Japón”, dijo en entrevista con El Horizonte.

Valdés destacó que una tendencia que se observa es que las solicitudes de los visitantes extranjeros incluyen traslados y boleto para el estadio, hospedaje y recorridos turísticos durante su estancia. 

“Para la gente que viene de otros países, ha venido incrementándose el tema de bloqueo de habitaciones, solicitudes de tours especiales para ellos y solicitudes de boleto”, subrayó.

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Valdés también añadió que, en el caso de los boletos para los partidos, muchas de las compañías asiáticas con operaciones en la entidad están gestionando directamente el acceso al estadio. 

“Estas empresas asiáticas tienen mucha comunicación directa con el boletaje del estadio para asegurar su asistencia a los encuentros”, comentó. 

Añadió que el sector turístico del estado se prepara para recibir a los visitantes internacionales con servicios especializados y capacitación. 

“El sector turístico de nuestro país está haciendo grandes esfuerzos y la Secretaría de Turismo ha colaborado para que el país brille durante el Mundial”, expresó al señalar que actualmente se están impartiendo cursos de inglés, capacitación en tours, higiene y seguridad para mejorar la atención a los turistas.


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