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Nuevo León

Reabre Monterrey carril exprés de Morones Prieto tras daños

La decisión se tomó luego que los responsables del daño atendieron la demanda municipal y trabajaron toda la noche para remediar el hundimiento

  • 13
  • Marzo
    2026

El Gobierno de Monterrey reabrió este viernes la circulación vehicular en el carril exprés de la avenida Morones Prieto, luego de permanecer cerrado durante seis días debido a daños provocados por trabajos de construcción de un puente peatonal sobre el Río Santa Catarina.

La vialidad había sido restringida tras detectarse una afectación en la zona donde se realizaban obras, lo que generó un socavón que representaba un riesgo para los automovilistas que transitan diariamente por este importante corredor vial de la ciudad.

Trabajos de reparación permitieron reabrir la vialidad

El alcalde Adrián de la Garza informó que, después de que el Gobierno del Estado intentara reabrir la circulación el jueves, el municipio reiteró que aún existían riesgos en la zona y solicitó que se realizaran las reparaciones adecuadas antes de permitir nuevamente el paso de vehículos.

De acuerdo con el edil, durante la noche se realizaron labores de remediación en el área afectada, lo que finalmente permitió restablecer la circulación con normalidad este viernes.

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Municipio advirtió riesgos en la zona dañada

El alcalde señaló que el cierre del carril exprés pudo haberse resuelto en menos tiempo si desde el inicio se hubieran realizado los trabajos de reparación de forma correcta.

"Definitivamente era un trabajo de dos días, es decir, el fin de semana pasado se pudo haber hecho; hicieron algunas cosas, rellenaron el socavón o el deslave de tierra, pero lo rellenaron a volteo como dicen los ingenieros, sin la compactación debida, y pretendían que con eso se pudiera abrir.

"Sin embargo, los estudios nos indicaban que no era apto para poder circular porque el relleno a volteo no tiene la compactación y pudiera haber un accidente. Entonces ayer fuimos firmes en lo que tenemos que hacer porque estamos hablando de la seguridad de la gente que vive y circula por Monterrey", enfatizó.

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Cierre del carril exprés generó afectaciones viales

El cierre temporal del carril exprés en Morones Prieto provocó complicaciones en el flujo vehicular durante los últimos días, debido a que esta avenida es una de las principales arterias de movilidad en el área metropolitana.

Con la reapertura de la vialidad, las autoridades municipales señalaron que el tránsito podrá retomar su flujo habitual mientras continúan las obras relacionadas con el puente peatonal en la zona.


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