Borregas ejercen dominio ante Águilas de la UPAEP

Las Borregas del Tecnológico de Monterrey ejercieron un dominio claro sobre las Águilas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en duelo de la División I de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE).

Para este encuentro, la entrenadora Sandra Rosales apostó mayormente por su cuadro inicial, que permaneció gran parte del juego en la duela. El Tec abrió con Paloma Figueroa (con 30 minutos y 11 segundos en la duela), Ariana Mora (con 26:47), Laura Plascencia (con 29:44), Karina Esquer (con 29:11) e Irais Aguilera (con 26:47).

Desde el arranque, las Borregas marcaron el ritmo del partido. En los primeros cinco minutos ya tenían ventaja de 8-4 y al cierre del primer cuarto ampliaron la diferencia a 22-11.

El dominio se mantuvo en el segundo periodo, cuando el Tec incrementó su ventaja para irse al descanso con marcador de 38-26.

En el tercer cuarto llegó el mejor momento de las Águilas. El conjunto poblano logró acercarse 45-32, aunque las Borregas retomaron el control y cerraron ese periodo con ventaja de 53-36.

En el último cuarto, el equipo regiomontano aseguró el triunfo con un cierre sólido que dejó el marcador final en 71-50.

Karina Esquer encabezó la ofensiva del Tec con 19 puntos. Por parte de las Águilas, Rebeca Colunga anotó 15 unidades y fue la jugadora que más tiempo permaneció en la duela, con 36 minutos y 39 segundos.

Las jugadoras de relevo del Tec aportaron 16 puntos, mientras que la banca de UPAEP contribuyó con 12. El entrenador Javier Cisneros inició el encuentro con Alondra Aran, Rebeca Colunga, Ashley Camacho, Alejandra Aguilar y Frida Arriaga.

FICHA

Basquetbol

ABE 2025-2026

Femenil

Fase regular

ITESM 71-50 UPAEP

Arena Wellness Center

ENTÉRATE

Así se movió el marcador, cuarto por cuarto:

Primer cuarto

ITESM 22

UPAEP 11

Segundo cuarto

ITESM 38

UPAEP 26

Tercer cuarto

ITESM 53

UPAEP 36

Cuarto cuarto

ITESM 71

UPAEP 50

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