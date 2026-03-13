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Deportes

Borregas ejercen dominio ante Águilas de la UPAEP

El Tec de Monterrey controla el partido de principio a fin y sella una victoria sobre Universidad Popular Autónoma de Puebla en la División I de la ABE

  • 13
  • Marzo
    2026

Las Borregas del Tecnológico de Monterrey ejercieron un dominio claro sobre las Águilas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en duelo de la División I de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE).

Para este encuentro, la entrenadora Sandra Rosales apostó mayormente por su cuadro inicial, que permaneció gran parte del juego en la duela. El Tec abrió con Paloma Figueroa (con 30 minutos y 11 segundos en la duela), Ariana Mora (con 26:47), Laura Plascencia (con 29:44), Karina Esquer (con 29:11) e Irais Aguilera (con 26:47).

Desde el arranque, las Borregas marcaron el ritmo del partido. En los primeros cinco minutos ya tenían ventaja de 8-4 y al cierre del primer cuarto ampliaron la diferencia a 22-11.

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El dominio se mantuvo en el segundo periodo, cuando el Tec incrementó su ventaja para irse al descanso con marcador de 38-26.

En el tercer cuarto llegó el mejor momento de las Águilas. El conjunto poblano logró acercarse 45-32, aunque las Borregas retomaron el control y cerraron ese periodo con ventaja de 53-36.

En el último cuarto, el equipo regiomontano aseguró el triunfo con un cierre sólido que dejó el marcador final en 71-50.

Karina Esquer encabezó la ofensiva del Tec con 19 puntos. Por parte de las Águilas, Rebeca Colunga anotó 15 unidades y fue la jugadora que más tiempo permaneció en la duela, con 36 minutos y 39 segundos.

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Las jugadoras de relevo del Tec aportaron 16 puntos, mientras que la banca de UPAEP contribuyó con 12. El entrenador Javier Cisneros inició el encuentro con Alondra Aran, Rebeca Colunga, Ashley Camacho, Alejandra Aguilar y Frida Arriaga.

FICHA
Basquetbol
ABE 2025-2026
Femenil
Fase regular
ITESM 71-50 UPAEP
Arena Wellness Center

ENTÉRATE
Así se movió el marcador, cuarto por cuarto:

Primer cuarto
ITESM 22
UPAEP 11

Segundo cuarto
ITESM 38
UPAEP 26

Tercer cuarto
ITESM 53
UPAEP 36

Cuarto cuarto
ITESM 71
UPAEP 50


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