Tamaulipas

CURP biométrica llegará a Matamoros con implementación gradual

El oficial del Registro Civil en Matamoros, Omar Masso Quintana, informó que la CURP biométrica está cerca de implementarse en el municipio

  • 19
  • Febrero
    2026

El oficial del Registro Civil en Matamoros, Omar Masso Quintana, informó que la CURP biométrica está cerca de implementarse en el municipio de Matamoros.

Explicó que, a nivel estatal, la Coordinación General del Registro Civil de Tamaulipas ya cuenta con el servicio en su sede ubicada en Ciudad Victoria. Desde ahí se coordina la expansión del sistema al resto del estado.

De acuerdo con la proyección oficial, los equipos necesarios para capturar los datos biométricos podrían llegar a Matamoros entre abril y mayo, lo que permitirá comenzar la atención a la población local.

Masso señaló que todo 2026 será el año de implementación, periodo en el que el nuevo sistema se pondrá en marcha de forma gradual hasta operar plenamente. 

Indicó que el objetivo es que, con el tiempo, todos los ciudadanos mexicanos cuenten con la CURP biométrica, aunque aclaró que se trata de un proceso paulatino que tomará tiempo.

El funcionario destacó que esta actualización también contribuirá a fortalecer los mecanismos de identificación y seguridad en los trámites oficiales.


