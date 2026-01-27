Frenan nombramiento del fiscal Anticorrupción

La designación del próximo Fiscal Anticorrupción quedó en pausa, ya que las evaluaciones obligatorias de los candidatos aún no han sido entregadas al Congreso, lo que impide que el tema sea sometido a votación.

La designación estaba programada para realizarse ayer, sin embargo, el procedimiento quedó detenido hasta que las autoridades federales responsables de aplicar dichas evaluaciones envíen los dictámenes oficiales, informó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera.

El legislador explicó que el Poder Legislativo no tiene injerencia en la aplicación ni en la entrega de estas pruebas, por lo que está obligado a esperar su recepción para continuar con el proceso. Señaló que la ley es clara al establecer que ninguna persona puede ser designada para encabezar la Fiscalía Anticorrupción sin contar previamente con evaluaciones aprobatorias.

La terna finalista está integrada por Julieta Elena Martínez Trejo, Andrés Norberto García-Repper Fávila y Miguel Ángel Doria Ramírez, quienes cumplieron con los requisitos administrativos y de perfil profesional establecidos en la convocatoria emitida por el Congreso.

Las evaluaciones de control y confianza incluyen revisión de antecedentes, pruebas psicológicas, toxicológicas y análisis del entorno patrimonial, con el objetivo de garantizar que quien ocupe el cargo tenga solvencia moral, estabilidad emocional y un historial limpio.

Prieto Herrera subrayó que la designación del Fiscal Anticorrupción es una decisión de alta responsabilidad institucional, ya que se trata de una figura clave dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, encargada de investigar y perseguir delitos cometidos por servidores públicos.

Indicó que una vez que se cuente con los dictámenes oficiales, el Congreso retomará de inmediato el proceso para analizar los perfiles y proceder a la votación correspondiente en el pleno, conforme a lo que establece el marco legal.

