Mantienen protocolos ante llegada de frente frío 32 a México

La Coordinación Nacional de Protección Civil compartió que se mantendrán los protocolos preventivos durante los siguientes días ante la llegada del frente frío número 32 al territorio mexicano.

En un comunicado, la dependencia compartió que se espera que la masa vertiente del frente frío recorran la vertiente del Golfo de México el próximo viernes.

¿Cuáles serán las condiciones meteorológicas en el país?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional recorrerá la zona norte y oriente del país, lo que originará chubascos y lluvias fuertes.

La masa de aire ártico que lo impulsa propiciará descenso de temperatura en estados de la Mesa del Norte y el noreste del país; así como evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México.

Se espera que las próximas 72 horas, la temperatura oscile entre los -5° y 0° centígrados en entidades como:

Baja California

Sonora

Durango

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Mientras que en el termómetro registrará mínimas de 0° centígrados en:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco, Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Chiapas

La entidad con la temperatura más baja registrada durante este día fue Chihuahua, donde alcanzó una mínima de -15° centígrados. Recordemos que hace unos días, la llegada de la masa polar ártica al territorio mexicano provocó una fuerte caída de nieve en esta entidad.





