Nuevo León

Nuevo León busca ser la mejor sede del Mundial 2026

El Gobernador del Estado se reunió con representantes de ON Location Events, compañía especializada en la producción y operación de eventos de alto impacto

  • 29
  • Enero
    2026

El Gobierno de Nuevo León sostuvo una reunión con directivos de ON Location Events en Nueva York, EUA, como parte de la estrategia para fortalecer la planeación y operación de la sede Monterrey del Mundial de Futbol 2026. El encuentro forma parte de las acciones para coordinar servicios, logística y experiencias dirigidas a visitantes nacionales e internacionales durante el torneo.

Durante la visita a las oficinas de la compañía especializada en producción y operación de eventos de gran escala, se planteó la colaboración para desarrollar esquemas de hospitalidad, atención a aficionados y organización de actividades vinculadas con la competencia internacional.

Buscan fortalecer la experiencia del Mundial 2026 en Monterrey

La administración estatal informó que el objetivo es estructurar, junto con la firma internacional, modelos de atención y operación que permitan integrar servicios para asistentes, paquetes de experiencias y esquemas de coordinación durante los partidos programados en la ciudad.

“Estamos viendo cómo, de manera conjunta, tener la mejor experiencia en el mundial con sede Monterrey”, dijo Samuel García, gobernador de Nuevo León.

La sede Monterrey forma parte de las ciudades seleccionadas para recibir partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026, torneo organizado por FIFA y que se desarrollará en países de Norteamérica. Las autoridades estatales mantienen mesas de trabajo con empresas y organismos relacionados con la industria de eventos deportivos.

Qué es ON Location Events y a qué se dedica

ON Location Events, LLC es una empresa global enfocada en experiencias y hospitalidad premium. Su actividad principal es el diseño, producción y operación de eventos de gran formato en sectores como deportes, entretenimiento y cultura. Desarrolla programas de acceso, paquetes de viaje y servicios para asistentes en competencias y espectáculos internacionales.

La compañía fue fundada en EUA y opera con cobertura internacional en distintos tipos de recintos y competencias.

Eventos deportivos con los que trabaja la firma

La empresa participa como socio y proveedor oficial en eventos y organizaciones como la NFL, la NCAA, la FIFA, los Juegos Olímpicos, la UFC y la WWE, entre otros. Su función incluye operación de zonas de hospitalidad, gestión de accesos y desarrollo de programas para aficionados.

De acuerdo con la información presentada en la reunión, la colaboración con este tipo de operadores busca integrar servicios especializados para la atención de la demanda que se prevé durante el Mundial 2026 en Nuevo León, incluyendo logística de visitantes y coordinación de experiencias asociadas a los encuentros deportivos.


