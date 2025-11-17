Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Nuevo León

Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas

La diligencia se realizó en las oficinas de ‘Desarrollo Proyectos QD’ y confiscaron equipo de cómputo que había en el lugar

  • 17
  • Noviembre
    2025

La empresa cateada el viernes, la desarrolladora inmobiliaria Quantium Desarrollos, que ha incumplido a los regios en preventas de departamento como el proyecto de la Torre Akira, está bajo la lupa de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) por presunto fraude tras una denuncia de suplantación de identidad. 

Quantium Desarrollos, del empresario Pedro Dávila, ha estado envuelta en incumplimientos de proyectos de torres de departamentos, como en el caso de Akira, el cual fue dado a conocer por El Horizonte, cuya construcción arrancó en 2020 y debía concluir entre finales de 2025 y principios de 2026; sin embargo, el predio continúa en fase de excavación.

Una fuente de la Fiscalía de Nuevo León dijo que una persona denunció que en esa empresa trataron de realizar operaciones utilizando identificaciones falsas.

Este fin de semana fueron cateadas sus oficinas.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 1.33.44 AM.jpeg

El cateo inició alrededor de las 13:00 horas y concluyó alrededor de las 18:00 horas, logrando la confiscación de equipo de cómputo, según una ficha de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. 

“(Son) actos de investigación consistentes en la búsqueda y aseguramiento de indicios que pudieran constituir evidencia en seguimiento a la carpeta de investigación integrada por el delito de suplantación de identidad".

“Resultado: positivo; Indicios: Equipo de cómputo, laptops en distintas marcas, modelos y colores”, señala el parte policíaco.

La diligencia se llevó a cabo en las oficinas de “Desarrollo de Proyectos QD”, que también fueron identificadas por la autoridad ministerial como “Revolución y/o Quantium Desarrollos”.

Estas se ubican en la calle Planificadores, número 2802, del penthouse de la Torre Cibeles, justo en la esquina con la calle Arquitecto Lisandro de la colonia Empleados SFEO, del sur de Monterrey.

El edificio no fue asegurado, según dijo la autoridad al término del procedimiento.

Durante el cateo, los elementos de la AEI mantuvieron resguardada la zona mientras se inspeccionaba el interior del inmueble y se recababa información que podría estar vinculada al caso. 

WhatsApp Image 2025-11-17 at 1.33.48 AM.jpeg

El Horizonte ha publicado que Quantium Desarrollos ha estado en medio de la polémica por incumplir acuerdos pactados en ofertas de compra de departamentos.

Incluso ha habido casos como es el de Torre Akira, cuyos departamentos, para estas fechas, ya deberían estar siendo entregados a los clientes, pero en el lugar apenas hay un pozo; esto es en la zona Contry, del sur de Monterrey.

A esto se suman diversos reclamos de inversionistas que reclaman que, pese a cubrir todos sus pagos, los departamentos no son puestos a su disposición.

El cateo de este viernes fue producto de una orden judicial que obtuvo la fiscalía para buscar información sobre la denuncia. No se informó quién presentó la denuncia ni el caso específico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_56_55_PM_1_d2e45647c6
Un nuevo asistente en el quirófano: ¡Microrobots!
nl_detenido_camioneta_san_pedro_4b7c7abe10
Recupera Policía de San Pedro camioneta con reporte de robo
32_0188f4e1dd
Asesinan en Quintana Roo a elemento de la FGE
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_11_17_022314_0fadc6a275
Coahuila enfrenta caída en empleo formal y aumento del desempleo
Whats_App_Image_2025_11_16_at_7_07_34_PM_bdc4539c06
CFE permite invertir en red eléctrica desde $100 pesos
Whats_App_Image_2025_11_17_at_12_24_12_AM_11c3ce5e14
Va de gane: reporta El Buen Fin alza parcial en sus ventas
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
c12d9bd0_0f6e_46c8_8ef0_31ac40d50e8f_ddd2c47c68
Llega el 21K NL 2025, el Medio Maratón 'más rápido de México'
4952196240204565349_bdd8891a3c
Reconocen a Escobedo como ejemplo del Plan México
publicidad
×