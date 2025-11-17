Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas

La empresa cateada el viernes, la desarrolladora inmobiliaria Quantium Desarrollos, que ha incumplido a los regios en preventas de departamento como el proyecto de la Torre Akira, está bajo la lupa de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) por presunto fraude tras una denuncia de suplantación de identidad.

Quantium Desarrollos, del empresario Pedro Dávila, ha estado envuelta en incumplimientos de proyectos de torres de departamentos, como en el caso de Akira, el cual fue dado a conocer por El Horizonte, cuya construcción arrancó en 2020 y debía concluir entre finales de 2025 y principios de 2026; sin embargo, el predio continúa en fase de excavación.

Una fuente de la Fiscalía de Nuevo León dijo que una persona denunció que en esa empresa trataron de realizar operaciones utilizando identificaciones falsas.

Este fin de semana fueron cateadas sus oficinas.

El cateo inició alrededor de las 13:00 horas y concluyó alrededor de las 18:00 horas, logrando la confiscación de equipo de cómputo, según una ficha de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

“(Son) actos de investigación consistentes en la búsqueda y aseguramiento de indicios que pudieran constituir evidencia en seguimiento a la carpeta de investigación integrada por el delito de suplantación de identidad".

“Resultado: positivo; Indicios: Equipo de cómputo, laptops en distintas marcas, modelos y colores”, señala el parte policíaco.

La diligencia se llevó a cabo en las oficinas de “Desarrollo de Proyectos QD”, que también fueron identificadas por la autoridad ministerial como “Revolución y/o Quantium Desarrollos”.

Estas se ubican en la calle Planificadores, número 2802, del penthouse de la Torre Cibeles, justo en la esquina con la calle Arquitecto Lisandro de la colonia Empleados SFEO, del sur de Monterrey.

El edificio no fue asegurado, según dijo la autoridad al término del procedimiento.

Durante el cateo, los elementos de la AEI mantuvieron resguardada la zona mientras se inspeccionaba el interior del inmueble y se recababa información que podría estar vinculada al caso.

El Horizonte ha publicado que Quantium Desarrollos ha estado en medio de la polémica por incumplir acuerdos pactados en ofertas de compra de departamentos.

Incluso ha habido casos como es el de Torre Akira, cuyos departamentos, para estas fechas, ya deberían estar siendo entregados a los clientes, pero en el lugar apenas hay un pozo; esto es en la zona Contry, del sur de Monterrey.

A esto se suman diversos reclamos de inversionistas que reclaman que, pese a cubrir todos sus pagos, los departamentos no son puestos a su disposición.

El cateo de este viernes fue producto de una orden judicial que obtuvo la fiscalía para buscar información sobre la denuncia. No se informó quién presentó la denuncia ni el caso específico.

