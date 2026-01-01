Podcast
Nuevo León

2025 en resumen: Operativo Muralla se activó más de 70 ocasiones

El mes de noviembre llevaban registrados 2594 detenidos, más de 565 armas y 649 vehículos particulares, así como 36 vehículos con blindaje artesanal

  • 01
  • Enero
    2026

Durante 2025, Fuerza Civil intensificó su estrategia de seguridad con la constante activación del Operativo Muralla, con el objetivo de impedir el ingreso de grupos delincuenciales al estado y fortalecer la presencia estatal en los municipios rurales.  

De acuerdo con un recuento periodístico, el Operativo Muralla se activó más de 70 ocasiones durante este año como parte de la estrategia de “Presencia Total”.

Y ha tenido resultados favorables, como en los municipios de Galeana e Iturbide; en una de las activaciones del mes de enero, la corporación detuvo a 27 personas y aseguró armamento, cartuchos y equipo táctico, siendo uno de los logros más importantes de la corporación. 

“Es la detención más importante y numerosa que ha hecho fuerza civil en su historia”, explicó Gerardo Escamilla Vargas, secretario de Seguridad.

Gracias a este operativo, al mes de noviembre de este año, ya llevaban registrados 2594 detenidos, asegurado más de 565 armas y 649 vehículos particulares, así como 36 vehículos con blindaje artesanal.

“El operativo Muralla es fundamental para que el estado de derecho esté presente, hasta en los municipios más alejados de Nuevo León y al mismo tiempo, es necesario para salvaguardar la tranquilidad de la zona metropolitana”, afirmó Escamilla. 

También tras a las activaciones del operativo, Fuerza Civil ha asumido el control operativo de cuerpos de seguridad municipales rurales, dos ejemplos importantes fue en Los Rayones y en Linares, luego de incidentes de violencia y como parte de un proceso de fortalecimiento institucional.  

“Esto mismo está ocurriendo en el municipio de Guadalupe, pesquería, Cadereyta, Juárez, el Carmen, Iturbide, Aramberri, lampazos, Abasolo, General Terán, Rayones, donde mandos de fuerza civil, están apoyando en el fortalecimiento de las corporaciones municipales”

De acuerdo con el gobierno de Nuevo León, la política de seguridad que incluye al Operativo Muralla ha contribuido a colocar al estado en indicadores más favorables en materia de reducción de delitos de alto impacto y percepción de seguridad ciudadana durante 2025.


